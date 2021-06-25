Анатолий Сивак о решении жилищного вопроса: входим в режим обеспечения многодетных, стоящих на очереди не более года

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 июня правительство держит слово перед парламентариями. В Овальном зале совместное заседание обеих палат. Это традиционный отчет о проделанной работе перед сенаторами и депутатами. С итоговым докладом выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.