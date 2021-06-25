Анатолий Сивак о решении жилищного вопроса: входим в режим обеспечения многодетных, стоящих на очереди не более года

Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 июня правительство держит слово перед парламентариями. В Овальном зале совместное заседание обеих палат. Это традиционный отчет о проделанной работе перед сенаторами и депутатами. С итоговым докладом выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
Один из ключевых моментов – достижения в строительстве жилья. Например, в 2020 году акцент был на поддержке многодетных. Для них возвели свыше 12,5 тысячи домов. Такой ориентир сохраняется в том числе с упором на арендное жилье.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы идем в этом году с ростом, если общий объем ввода жилья, то в настоящее время 15 % и по общему, и для нуждающихся. Поэтому я не сомневаюсь, что мы те цифры выполним. И этим самым входим в режим обеспечения жильем многодетных, стоящих на очереди не более года. Такое поручение было, мы его выполняем.
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