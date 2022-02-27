Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Как это сделать правильно и когда приступать к работе?

Конец февраля – начало марта – самое лучшее время для санитарной обрезки деревьев и кустарников. Необходимо подготовить ножи, секаторы, лестницы и садовый вар, рассказали в программе «Плюс-минус».
Конец февраля – начало марта – самое лучшее время для санитарной обрезки деревьев и кустарников. Необходимо подготовить ножи, секаторы, лестницы и садовый вар, рассказали в программе «Плюс-минус».
Когда температура уже не будет опускаться ниже 5 градусов, можно приступать к работе. Срез ветки может многое сказать о степени подмерзания дерева: чем он темнее, тем сильнее дерево промерзло. Можно срезать несколько веточек и поставить их в емкость с водой. Распустившиеся почки нужно разрезать вдоль и посмотреть на текстуру почки внутри.
Светло-зеленая ткань означает, что зимовку дерево выдержало успешно. Срезы после обрезки необходимо покрыть тонким слоем садового вара. Не рекомендуется оставлять пеньки. Если на стволе образовалось дупло, очистите его от трухи, зачистите стамеской, заполните толченым кирпичом и залейте раствором цемента.