Санитарная обрезка деревьев и кустарников. Как это сделать правильно и когда приступать к работе?

Когда температура уже не будет опускаться ниже 5 градусов, можно приступать к работе. Срез ветки может многое сказать о степени подмерзания дерева: чем он темнее, тем сильнее дерево промерзло. Можно срезать несколько веточек и поставить их в емкость с водой. Распустившиеся почки нужно разрезать вдоль и посмотреть на текстуру почки внутри.