Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?

Молодые и креативные, невероятно душевные и трудолюбивые – это все они, волонтеры фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», которые и создают ту самую волшебную атмосферу праздника, царящую на улицах города. Попасть в ряды новоиспеченных бойцов невидимого фронта – задачка со звездочкой. Над организацией культурного форума работают лучшие из лучших.

Алеся Стуканова, руководитель службы волонтеров:

В этом году конкурс был большой. Было принято более 900 заявок. Были абсолютно разные регионы, другие страны, которые хотели. Самый взрослый волонтер, который желает принять участие на «Славянском базаре», – 1946 года рождения. Если раньше, когда волонтерское движение только начиналось на «Славянском базаре», мы сами искали волонтеров, сейчас тотально поменялась ситуация. Очень много желающих. На данный момент у нас их более 100, они представлены во всех службах: от службы встречи и отправки до международного пресс-центра. Трудятся ребята сразу по нескольким направлениям и делают это филигранно.

Я волонтер службы встречи и отправки гостей. На фестивале я волонтер уже второй год подряд. Наша задача заключается в том, что мы первые люди, которые встречают артистов и гостей фестиваля. Мне интересно общение, новые знакомства, атмосфера фестиваля.

Всегда было интересно, как все выглядит изнутри «Славянского базара». Я нахожусь в главном штабе волонтеров. Мы помогаем всем волонтерам, следим за ними, делаем так, чтобы они чувствовали себя как дома, как большая семья.