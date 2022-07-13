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Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?

13 июля 2022 12:55
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Молодые и креативные, невероятно душевные и трудолюбивые – это все они, волонтеры фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», которые и создают ту самую волшебную атмосферу праздника, царящую на улицах города. 

Попасть в ряды новоиспеченных бойцов невидимого фронта – задачка со звездочкой. Над организацией культурного форума работают лучшие из лучших.

Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?-1

Алеся Стуканова, руководитель службы волонтеров:
В этом году конкурс был большой. Было принято более 900 заявок. Были абсолютно разные регионы, другие страны, которые хотели. Самый взрослый волонтер, который желает принять участие на «Славянском базаре», 1946 года рождения. Если раньше, когда волонтерское движение только начиналось на «Славянском базаре», мы сами искали волонтеров, сейчас тотально поменялась ситуация. Очень много желающих. На данный момент у нас их более 100, они представлены во всех службах: от службы встречи и отправки до международного пресс-центра.

Трудятся ребята сразу по нескольким направлениям и делают это филигранно.

Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?-4

Я волонтер службы встречи и отправки гостей. На фестивале я волонтер уже второй год подряд. Наша задача заключается в том, что мы первые люди, которые встречают артистов и гостей фестиваля. Мне интересно общение, новые знакомства, атмосфера фестиваля.

Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?-7

Всегда было интересно, как все выглядит изнутри «Славянского базара». Я нахожусь в главном штабе волонтеров. Мы помогаем всем волонтерам, следим за ними, делаем так, чтобы они чувствовали себя как дома, как большая семья.

Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?-10

Именно на таких энтузиастах и неравнодушных людях держится огромная часть всего, что происходит в этом мире.

Самый взрослый – 1946 года рождения. Как отбирают волонтёров на «Славянский базар»?-13

Страсть к любимому делу и высокий профессионализм – рецепт успеха. Связанные одной целью и мечтой, добровольцы волонтерской службы сегодня – настоящая семья, где каждый блестяще отыгрывает свою роль и вносит неоценимый вклад в организацию шоу международного уровня.

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Алеся Стуканова # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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