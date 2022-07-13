Простой мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Понадобится только ткань, кусочек ваты и нитки

На этой неделе белорусы отметили самый знаковый летний праздник – Купалье. Правда, многим погода не позволила попрыгать через кострище и пустить по реке венки, как и попробовать отыскать ту самую заветную папараць-кветку, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Но, как выяснилось, поймать удачу за хвост можно иначе. В музее «Лошицкая усадьба» решили возродить красивые традиции старины.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Шестого июля наши предки встречали Купалье, которое перерастало в Иван Купала – праздник, посвященный богам урожая и солнца. Музей «Лошицкая усадьба» также приглашает гостей на эту программу. Здесь можно было вышить белорусский орнамент, смастерить волшебный цветок своими руками и даже поиграть в увлекательные настольные игры.

Надежда Гавриленко:

Это игра «Купала» по мотивам повести Винцента Дунина-Марцинкевича, суть которой – нужно было познакомиться с героями и решить судьбу главной героини Агаты: останется она с паничем или выберет все-таки простого парня Савку и будет всю жизнь с ним счастлива. Также гости могли познакомиться с традиционными белорусскими костюмами, используя при этом раскраску. Это задание было для самых маленьких, а также гостей наших встречали мастер-классы «Лялька-берагіня» – это обрядовая кукла, которую можно носить с собой, она будет выступать как хранитель семьи, так и самого человека.

Что ж, самое время заглянуть на один из мастер-классов.

Надежда Гавриленко:

Мы сегодня с вами попробуем изготовить ляльку-оберег. Для деток изготавливались немножко другие куколки, их можно увидеть на стенде – первые две. А мы с вами попробуем личную куколку для вас – это а-ля мотанка. Для этого нам нужно каждому по фрагменту белой ткани – это будет наша основа. Я тоже вместе с вами буду параллельно выполнять. Лучше всего положить ромбиком к себе. И теперь нам нужно несколько фрагментов ваты. Отрывайте, как вам удобно. Вату нужно скатать в шарик, и кладем по центру. После этого нам нужно отрезать ниточку, я вам сейчас помогу, отрежу. Держите, вам. Верхний угол кладем к нижнему – наш шарик должен оказаться по центру. Теперь мы правую сторону закладываем к нижнему углу. То же самое повторяем и с левым углом. Теперь берите нашу основу за шарик и поднимайте. У нас должно получиться так. Теперь мы сжимаем под шариком пальчиками и веревочкой обкручиваем несколько раз. Один конец вы зажмите рукой, чтобы было удобно, и затем завязывайте на узелок.

Еще несколько нехитрых манипуляций – и будущая оберегиня уже начинает приобретать свои черты.

Надежда Гавриленко:

Крылышки, которые мы складывали с вами, распрямляем. Нам надо сформировать ручку сейчас. Для этого мы скручиваем любую сторону трубочкой. Скрутили. Теперь оставшейся ниточкой по центру затягиваем, а затем – завязываем. Должно получиться вот так.

Есть в рукоделии и глубокий сакральный смысл.

Надежда Гавриленко:

Важно, чтобы узелки завязывали вы сами – тогда это будет личный ваш оберег. Теперь нашу куколку осталось одеть – в юбочку, фартушек и платок. И вуаля – магический handmade почти готов.

Надежда Гавриленко:

Для фартушка мы используем вот такую сеточку. То же самое – кладем на головку и завязываем.

Последний штрих – подрезаем острые уголки на ручках и любуемся своим маленьким произведением искусства.