Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?

Фотографии разных лет, аккредитации звезд, памятные призы, ценные сувениры и афиши. Уникальная экспозиция, посвященная истории самого грандиозного фестиваля «Славянский базар в Витебске», впервые открыла свои двери для посетителей в 2007-м, к 15-летию культурного форума.

Валентина Голубкова, заведующая выставочным залом:

На каждом фестивале есть своя изюминка, свои программы, участники. Бейджи аккредитации – это эксклюзив. Эта инсталляция, которая посвящена не только артистам и гостям фестиваля. Это и пресса, кстати, и политики.

С тех пор уютные залы выставочного комплекса «Духовской круглик» стали настоящей сокровищницей раритетных предметов разных времен, своеобразной летописью фестиваля, который на протяжении четверти века ведет диалог между культурами.