Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?
Фотографии разных лет, аккредитации звезд, памятные призы, ценные сувениры и афиши. Уникальная экспозиция, посвященная истории самого грандиозного фестиваля «Славянский базар в Витебске», впервые открыла свои двери для посетителей в 2007-м, к 15-летию культурного форума.
Валентина Голубкова, заведующая выставочным залом:
На каждом фестивале есть своя изюминка, свои программы, участники. Бейджи аккредитации – это эксклюзив. Эта инсталляция, которая посвящена не только артистам и гостям фестиваля. Это и пресса, кстати, и политики.
С тех пор уютные залы выставочного комплекса «Духовской круглик» стали настоящей сокровищницей раритетных предметов разных времен, своеобразной летописью фестиваля, который на протяжении четверти века ведет диалог между культурами.
Среди самых ценных экспонатов выделяют Почетный знак Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Это серебряный василек с использованием горячей эмали и золотой хлебный колос. Уникальную ювелирную композицию создал витебский художник Юрий Руденко.