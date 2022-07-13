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Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?

13 июля 2022 11:01
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Фотографии разных лет, аккредитации звезд, памятные призы, ценные сувениры и афиши. Уникальная экспозиция, посвященная истории самого грандиозного фестиваля «Славянский базар в Витебске», впервые открыла свои двери для посетителей в 2007-м, к 15-летию культурного форума.

Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?-1

Валентина Голубкова, заведующая выставочным залом:
На каждом фестивале есть своя изюминка, свои программы, участники. Бейджи аккредитации – это эксклюзив. Эта инсталляция, которая посвящена не только артистам и гостям фестиваля. Это и пресса, кстати, и политики.

Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?-4

С тех пор уютные залы выставочного комплекса «Духовской круглик» стали настоящей сокровищницей раритетных предметов разных времен, своеобразной летописью фестиваля, который на протяжении четверти века ведет диалог между культурами.

Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?-7

Среди самых ценных экспонатов выделяют Почетный знак Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Это серебряный василек с использованием горячей эмали и золотой хлебный колос. Уникальную ювелирную композицию создал витебский художник Юрий Руденко.

Почётный знак вручали дважды: Президенту и Людмиле Зыкиной. Какие экспонаты хранят в экспозиции «Славянского базара»?-10

Валентина Голубкова:
Вручался всего лишь дважды: нашему Президенту и Людмиле Зыкиной за вклад в фестиваль. Здесь еще присутствует золотое перо. Приз, который был учрежден в свое время представителем прессы. Выбирали лучшего представителя, который наиболее ярко осветил фестивальную тематику.

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