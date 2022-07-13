Еду можно оплатить васильками. Какие блюда смогут попробовать гости «Славянского базара»?
На улицах Витебска много кулинарных сюрпризов. Какими деликатесами будут удивлять местные шеф-повара, мы спросим у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виктории Глушаковой, руководителя службы питания «Славянского базара».
Александр Меженный, ведущий:
Сложно руководить целой службой питания на таком грандиозном празднике?
Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Служба питания занимается организационными вопросами, а вот уже кафе и рестораны разрабатывают свое меню, поэтому мы сотрудничаем, что-то обсуждаем и у нас все получается.
Юлия Самусенко, ведущая:
Может, появились в этому году какие-нибудь деликатесы, новшества, что-то новенькое привнесли?
Виктория Глушакова:
Конечно, каждый год в меню появляются новые блюда, над этим работают повара, администраторы, руководители предприятий питания. В меню присутствует всегда и кухня белорусская национальная, и европейская. Пожелания вегетарианцев мы всегда учитываем. Поэтому все останутся довольны.
Александр Меженный:
Возможно, есть какое-нибудь ключевое блюдо, именно витебское, которое именно на этой земле особенно славится?
Виктория Глушакова:
Конечно, есть, это наши белорусские витебские драники. Они всегда лидируют, это топ наших продаж, и я думаю, они свое место никому не отдадут.
Юлия Самусенко:
Заведений много, у всех разный график. Какой он?
Виктория Глушакова:
Вы правы, график индивидуальный у всех. Многие подстраиваются под наши концерты. А вот уже кафе, которые в гостиницах непосредственно, подстраиваются под график приезда и отъезда наших гостей. Поэтому если кто-то пожелает, будет ранний-ранний завтрак или поздний-поздний ужин.
Александр Меженный:
У вас в руках я вижу васильки. Можете нашим телезрителям рассказать, что это такое?
Виктория Глушакова:
Многие наши гости и участники фестиваля получают нашу фестивальную валюту – василечки, которые могут потратить более чем в 30 точках города. Сувениры вы за них не приобретете, но покушать точно сможете.
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