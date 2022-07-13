Еду можно оплатить васильками. Какие блюда смогут попробовать гости «Славянского базара»?

На улицах Витебска много кулинарных сюрпризов. Какими деликатесами будут удивлять местные шеф-повара, мы спросим у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виктории Глушаковой, руководителя службы питания «Славянского базара». Александр Меженный, ведущий:

Сложно руководить целой службой питания на таком грандиозном празднике?

Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Служба питания занимается организационными вопросами, а вот уже кафе и рестораны разрабатывают свое меню, поэтому мы сотрудничаем, что-то обсуждаем и у нас все получается. Юлия Самусенко, ведущая:

Может, появились в этому году какие-нибудь деликатесы, новшества, что-то новенькое привнесли? Виктория Глушакова:

Конечно, каждый год в меню появляются новые блюда, над этим работают повара, администраторы, руководители предприятий питания. В меню присутствует всегда и кухня белорусская национальная, и европейская. Пожелания вегетарианцев мы всегда учитываем. Поэтому все останутся довольны.