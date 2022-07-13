Расскажем про историю циркового искусства. Белгосцирк подготовил специальную программу для «Славянского базара»
Александр Меженный, ведущий:
Продолжаем знакомить наших зрителей с тем, что готовится в виде сюрприза на «Славянском базаре». Мы в гостях у главного режиссера Белгосцирка – Алла Николаева-Алиева.
Впервые в качестве увертюры фестиваля будет цирковое представление. Каково это, о чем оно, почему это стоит посмотреть?
Мы расскажем про историю циркового искусства
Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:
Это впервые. Всегда делались какие-то отдельные номера, какие-то вкрапления. Впервые было принято решение, чтобы Белорусский государственный цирк участвовал в этой увертюре и дал яркое начало всему «Славянскому базару» (подробнее здесь).
С этого цирка начинается история нашего циркового искусства, про это мы и расскажем. Это история, не основанная полностью на документальных фактах, конечно, есть моменты вымысла, фэнтези и, конечно, фактов некоторых.
Александр Меженный:
Я не знал. Даже не предполагал, что таким образом переплетены судьбы Витебска, «Славянского базара» и Белгосцирка. Цирк – это арена. Я знаю, что всем привычен этот формат, он не очень стандартный, но для цирка это норма. А вам пришлось работать на площадке, которая совсем не отвечает этим требованиям. Насколько сложно было работать и насколько артисты адаптировались под такие условия?
Как артисты адаптировались к новым условиям?
Алла Николаева-Алиева:
Вы правы. Манеж играет большую роль в работе артистов. Нам пришлось растягивать номера, трансформировать, особенно воздушные номера, особенно работа с животными. Многие животные не смогли работать на такой площадке, поэтому мы взяли только тех, кого не смущает такой большой зал, такое расстояние, открытый воздух. Вообще, очень сложно. Комфортнее всех себя будут чувствовать клоуны. Просто замечательное трио «Без носков» будет чувствовать себя как в своей тарелке. Им неважно – сцена, манеж. Им главное – количество людей, пространство и хорошее настроение.
Каких животных можно будет увидеть на представлении в Витебске?
Алла Николаева-Алиева:
Это дрессированные собаки на скейтах семьи Обертаевых (Анжелики и Стаса), дрессированные обезьянки Андрея Теплыгина. Наши белорусские обезьянки, которые покоряют своим обаянием всех и все страны.
Александр Меженный:
Цирковые акробаты, зверята. Что еще будет представлено?
Алла Николаева-Алиева:
Жонглер будет, «Игра на бильярде» называется – оригинальный цирковой номер. Русская палка, воздушные гимнасты. Не в одинарном количестве, четыре воздушных номера у нас. И, естественно, балет и оркестр Белорусского государственного цирка. А также цирковая студия Дворца культуры Минского автозавода «Романтики».
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