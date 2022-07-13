Расскажем про историю циркового искусства. Белгосцирк подготовил специальную программу для «Славянского базара»

Александр Меженный, ведущий:

Продолжаем знакомить наших зрителей с тем, что готовится в виде сюрприза на «Славянском базаре». Мы в гостях у главного режиссера Белгосцирка – Алла Николаева-Алиева. Впервые в качестве увертюры фестиваля будет цирковое представление. Каково это, о чем оно, почему это стоит посмотреть? Мы расскажем про историю циркового искусства

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:

Это впервые. Всегда делались какие-то отдельные номера, какие-то вкрапления. Впервые было принято решение, чтобы Белорусский государственный цирк участвовал в этой увертюре и дал яркое начало всему «Славянскому базару» (подробнее здесь). С этого цирка начинается история нашего циркового искусства, про это мы и расскажем. Это история, не основанная полностью на документальных фактах, конечно, есть моменты вымысла, фэнтези и, конечно, фактов некоторых. Александр Меженный:

Я не знал. Даже не предполагал, что таким образом переплетены судьбы Витебска, «Славянского базара» и Белгосцирка. Цирк – это арена. Я знаю, что всем привычен этот формат, он не очень стандартный, но для цирка это норма. А вам пришлось работать на площадке, которая совсем не отвечает этим требованиям. Насколько сложно было работать и насколько артисты адаптировались под такие условия? Как артисты адаптировались к новым условиям?