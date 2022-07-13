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В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?

13 июля 2022 12:16
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Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучат первые позывные международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже началось одно из важнейших событий. В 20-й раз проходит международный детский музыкальный конкурс.  

С последними новостями из праздничного Витебска Полина Королева.  

В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?-1

Полина Королева, корреспондент:  
Мы находимся в концертном зале Витебск. Здесь началось одно из самых важных мероприятий в рамках «Славянского базара» – международный детский музыкальный конкурс. Вообще, детские мероприятия всегда отличаются особым настроением, концентрацией веселья и задора. Впрочем, несмотря на юный возраст участников, этот конкурс является серьезным испытанием. Исполнители из 15 стран покажут, чего стоят их старания, чего они добились за годы.  

В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?-4

Полина Королева:  
Напомню, вчера завершилась жеребьевка. Представитель Беларуси Елисей Касич вытянул, как считают многие, счастливый билет. Его выступление откроет первый конкурсный день. Впрочем, сам певец верит только в старательность и собственные силы. Но совсем другая история с поддержкой. Предлагаю узнать, насколько важно чувствовать, что ты не один. 

В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?-7

Елисей Касич, участник XX международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:  
Переживаний нет из-за номера, так как я все равно же должен представить свою страну. Поэтому сходит на нет.  

В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?-10

Ольга Касич, мама участника XX международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:  
Он с самого маленького возраста постоянно пел. Что бы он ни делал: играл, занимался своими каким-то детскими делами – он постоянно себе напевал. И поэтому вопроса, куда отдать его, уже у нас не стояло.  

В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?-13

Полина Королева:  
Напомню, конкурс продлится два дня. В первый исполнители исполнят песню на родном языке, будет интересно понаблюдать за национальной культурой участников. А во второй день они исполнят иностранные песни. Судить будет очень мудрое жюри. Председатель в 2022 году Василий Раинчик.  

В Витебске начался международный детский музыкальный конкурс. Что говорит участник из Беларуси?-16

Именно он был в числе судейской коллегии в 2003 году, когда детский конкурс только стартовал. В этом году конкурс проходит в 20-й юбилейный раз. Он стал одним из самых масштабных и серьезных мероприятий в рамках фестиваля «Славянский базар».   

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Полина Королева # Василий Раинчик # Елисей Касич # Ольга Касич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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