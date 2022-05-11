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«Сможем сохранить историческую память». Игорь Сергеенко об учебнике по истории белорусской государственности

11 мая 2022 18:46
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Новости Беларуси. Учебник по истории белорусской государственности практически готов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторы постарались соединить доступность информации и современный компактный формат. Готовность пособия – один из вопросов прошедшего 11 мая заседания национального совета по исторической политике.

«Сможем сохранить историческую память». Игорь Сергеенко об учебнике по истории белорусской государственности-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
В истории Беларуси масса интересных исторических периодов, которые требуют дополнительного изучения, и не просто изучения, а соответствующего освещения и в СМИ, доведение до населения, не только до молодежи, до разных категорий населения. Таким образом мы сможем сохранить историческую память.

Еще один важный момент – внесение корректив в преподавание Великой Отечественной войны в учебных учреждениях. Это должны быть не только уроки по предмету, но и встречи с экспертами и ветеранами в рамках диалоговых площадок, посещение памятных мест.

«Сможем сохранить историческую память». Игорь Сергеенко об учебнике по истории белорусской государственности-4

Министр образования: «С 1 сентября мы готовим нововведения, которые коснутся всех уровней образования». Подробнее здесь.

# История # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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