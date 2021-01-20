Хотят привлечь людей к здоровому образу жизни. В МЧС запустили новый челлендж ко Дню спасателей

Новости Беларуси. Какой челлендж запустили спасатели к своему профессиональному празднику? Об этом и многом другом говорим с нашими гостями. В студии «Большого города» Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.

В прошлом году, да и в этом, на нашем и на всех белорусских телеканалах, чуть ли не с каждого утюга: «Не жди белочку – туши окурок». Все запомнили этот ролик. Как думаете, вроде бы в юмористической форме, но откладывается ли на подсознании у человека вся серьезность?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:

Вы правильно сказали. Конечно, каждый человек из каждого утюга услышал «Не жди белочку – туши окурок». И думает, а о чем это? А, это реклама МЧС. А почему эта реклама была создана? Потому что одна из самых распространенных причин происшествий, пожаров в жилом секторе – это курение в нетрезвом виде, употребление алкогольных напитков. Понятно, белочка – шустрый зверек, который, по сути, всегда готов прийти на помощь, если мы создаем его как мультипликационного героя.

Тем не менее проходит определенная ассоциация с людьми, которые употребляют алкогольные напитки. У людей в подсознании откладывается понимание того, что «Не жди белочку – туши окурок» – это реклама МЧС, а реклама МЧС – про курение в нетрезвом виде. Потом люди начинают вспоминать, а если не помнят, то начинают искать в поисковике и понимают значимость вопроса. Илона Волынец, ведущая:

Сергей, вам вопрос на засыпку. Участвуете ли вы в челлендже, который запустили ваши коллеги к профессиональному празднику?

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС:

Я не скажу, что лично участвую в этом челлендже. Илона Волынец:

Давайте расскажем для понимания, в чем этот челлендж заключается.

Сергей Вечер:

Челлендж представляет из себя набор силовых упражнений, которые взяты из кроссфита. Выполняют его люди. В нашей ситуации – это сильнейшие девушки из команды «Пожарный спасатель». Они выполняют его в полной экипировке, приближенной к боевой. Комплекс состоит из трех упражнений. Каждое выполняется порядка 112 секунд, и между каждым из упражнений стоит отдых – 101 секунда. Эти цифры тоже неслучайны.