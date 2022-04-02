«Самый несоветский из всех советских мемориалов». Как строили комплекс «Хатынь»?

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.

Яна Шипко, корреспондент:

После карательной акции на месте Хатыни остались лишь пепелище и основы печных труб. Сегодня посетители мемориала видят реальные очертания уничтоженной деревни. Создатели архитектурного ансамбля позаботились о том, чтобы каждый дом стоял ровно на том же месте, как это было при жизни его хозяев. Здесь, например, жила семья Новицких и их семеро детей.

Памятник-документ. Таким мемориал задумали его создатели. Конкурс выиграл проект Леонида Левина, Юрия Градова и Валентина Занковича. Всем трем авторам «Хатыни» на тот момент было слегка за 30. Молодые и прогрессивные. За свою работу впоследствии они получили самую престижную на то время награду – Ленинскую премию.

Но некоторые идеи на то время казались слишком смелыми и нестандартными. Чего стоил только в эпоху атеизма ныне один из самых мощных символов Хатыни – траурный перезвон колоколов каждые полминуты? Цензура не пропускала и намека на религию. Архитектор о том, как в советские годы удалось установить колокола в Хатыни – читать здесь.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Мое мнение. Само создание Хатыни – по сути, архитекторы совершили гражданский подвиг той эпохи, потому что они создали самый несоветский из всех советских мемориалов. Если мы вспомним мемориалы того времени – это монументализм, гигантомания, когда возводились эти циклопические скульптуры, исполинские размеры. А тут все настолько приземленное, камерное, мирное.