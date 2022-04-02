«Самый несоветский из всех советских мемориалов». Как строили комплекс «Хатынь»?

Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.
Новости Беларуси. Историю Хатыни знает весь мир. В программе «Центральный регион» на СТВ восстановим хронику Хатынской трагедии, вспомним, как создавался мемориал, и расскажем, какой новый музей здесь планируют построить.
Яна Шипко, корреспондент:
После карательной акции на месте Хатыни остались лишь пепелище и основы печных труб. Сегодня посетители мемориала видят реальные очертания уничтоженной деревни. Создатели архитектурного ансамбля позаботились о том, чтобы каждый дом стоял ровно на том же месте, как это было при жизни его хозяев. Здесь, например, жила семья Новицких и их семеро детей.
Памятник-документ. Таким мемориал задумали его создатели. Конкурс выиграл проект Леонида Левина, Юрия Градова и Валентина Занковича. Всем трем авторам «Хатыни» на тот момент было слегка за 30. Молодые и прогрессивные. За свою работу впоследствии они получили самую престижную на то время награду – Ленинскую премию.
Но некоторые идеи на то время казались слишком смелыми и нестандартными. Чего стоил только в эпоху атеизма ныне один из самых мощных символов Хатыни – траурный перезвон колоколов каждые полминуты?
Цензура не пропускала и намека на религию. Архитектор о том, как в советские годы удалось установить колокола в Хатыни – читать здесь.
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Мое мнение. Само создание Хатыни – по сути, архитекторы совершили гражданский подвиг той эпохи, потому что они создали самый несоветский из всех советских мемориалов. Если мы вспомним мемориалы того времени – это монументализм, гигантомания, когда возводились эти циклопические скульптуры, исполинские размеры. А тут все настолько приземленное, камерное, мирное.
Яна Шипко:
Авторам «Хатыни» удалось отстоять очень прогрессивную на то время концепцию. Досталось от критиков и непокоренному человеку, однако скульптора Сергея Селиханова, бывшего фронтовика, как и его образ, было не сломить. Он намеренно ломал пропорции, чтобы воплотить в своей скульптуре не только страдания ее прототипа, чудом выжившего, но потерявшего всю семью Иосифа Каминского, но и в целом всего народа, который, несмотря на все лишения, пришел к победе.
Прерывистый голос Иосифа Каминского будет рвать душу тяжелыми воспоминаниями на открытии мемориала. Очевидцы рассказывали, что удержаться от слез было крайне сложно.
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