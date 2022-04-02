Мама была в детдоме, у неё брали кровь. Директор «Хатыни» поделился историей своей семьи

Возможно ли на войне оставаться человеком, Артур Зельский знает по рассказам дедушки-фронтовика. Еще с детства пропускал через себя скупые воспоминания о войне. Артур Гарриевич убежден: Хатынь не терпит равнодушия. Руководителем мемориала он пришел работать чуть больше 10 лет назад и почти сразу взялся за книгу, в которой по крупицам воссоздал хронологию рокового для Хатыни дня.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

И моя семья по линии отца была в годы войны на оккупированной территории. И мама была в детском доме, на оккупированной территории у нее брали кровь. И все вместе, эти очень скупые рассказы, потому что ни отец, ни мама не любили все это вспоминать – не то что рассказывать мне. Не любили вспоминать, но иногда что-то такое слушалось и оседало где-то там. Любой мальчик той эпохи воспитывался на советских фильмах про войну, подвиги. Мы все играли в войну, представляли себя то разведчиками, то солдатами, но мы не представляли себя жертвами, мучениками войны. Это мученики, те, кто попрал смертью смерть. Если в церкви – в ранге святых, то вот они, не надо далеко ходить. Это все, по сути дела, эти люди.

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