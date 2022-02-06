Цензура не пропускала и намёка на религию. Архитектор о том, как в советские годы удалось установить колокола в Хатыни

Новости Беларуси. В Год исторической памяти нам еще много нового предстоит узнать о событиях тех лет, пережить некоторые моменты заново и бескомпромиссно утвердить правду в нашем сознании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж о колоколах Хатыни и тайнах, которые до сих пор хранит сакральное для белорусов место.

Завод купеческой семьи Самгиных существовал в Москве с конца XVIII века. Он был вторым по значимости во всей Российской империи. Их колокола ценились за мелодичность и чистоту звучания. Венчали они и знаменитый Храм Христа Спасителя, и монастыри, и деревенские церкви. Заказы на литье поступали со всего мира – от Европы до Африки и Ближнего Востока. Один из тех, что сохранился на нашей земле, уже в XX веке сослужил службу молодым и рискованным архитекторам.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Беларуси:

Когда мы приехали первый раз в Хатынь, там была тишина, и вдруг над полем хатынским пение жаворонка. И настолько это было трогательно, что нам захотелось, чтобы Хатынь заговорила.

Троим авторам Хатыни на тот момент слегка за 30. Среди них и Юрий Градов. Молодые и прогрессивные. Забегая вперед, за свою работу они получат самую престижную на то время Ленинскую премию.

Юрий Градов:

Издательство ЦК ВЛКСМ, «Молодая гвардия», 1969 год. 50 лет комсомола. Эта книжка называется «Звезды первой величины». 27 человек из 27 миллионов комсомольцев. И в их числе Юрий Гагарин. Мой ровесник. А следом идет наша троица – Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин. «Набаты памяти».

Кстати, даже полет Гагарина виделся советской власти еще одной возможностью доказать, что Бога нет. Сегодня Юрий Градов понимает, что их проект мог вообще не состояться. Цензура тогда не пропускала даже намека на религиозные мотивы.

Юрий Градов:

Это бетон темного цвета, отпечаток опалубки и колокол. Это было время, когда шла борьба с религией, а республику хотели сделать атеистической. Мы боялись, честно говоря, в конкурсе выходить с идеей колоколов. Почему? Кто-то скажет: ну что вы тут церковный перезвон устраиваете? И все. И стали искать замену. А что же вместо колокола можно предложить, чтобы получить такое же звучание? И не нашли более сильную замену, решили пойти, как говорится, ва-банк.

Риск оправдался. Первому секретарю ЦК Компартии Беларуси Петру Машерову проект понравился. Он стал курировать его лично, а для работы Леониду Левину выделил вот эту мастерскую. Здесь и рождались образы Хатыни.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Беларуси, дочь Леонида Левина:

Молодые архитекторы, молодые, дерзкие, в хорошем смысле слова. И когда вручали высшую награду в области архитектуры в то время, Ленинскую премию, то отцу было 33 года. То есть можно понимать, что 30-летним юношей он находил слова как архитектор рассказывать о войне. Поэтому для меня это всегда было важно. Безграничная творческая точность в рассказе о трагедии сожженных деревень Беларуси.

Некоторые задумки все-таки не сбылись. Колокола были слишком тяжелые, чтобы приводиться в движение ветром. Пришлось электрифицировать. А потом вполне приземленная причина помешала добиться раскатистого звучания.