Рабочие профессии всегда в почете! В Мингорсовете рассказали, как мотивируют молодежь выбирать эти специальности

Как созидательная энергия минчан превращается в экономические успехи, а инициативы – в реальные проекты? Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:

Вопрос, который витает, наверное, с советских времен. Давайте вспомним песни, книги, фильмы советского времени. На протяжении всего существования Советского Союза славили человека труда и рабочую профессию. Это было в песне, это было в кино, это было в книге, и это было в семье, что самое важное.

Сегодня мы уже вернулись к этому, и даже в детском саду уже разрабатываются специальные программы, которые позволят работать с детьми не только в части того, чтобы рассказать, какие профессии существуют, а конкретно рассказывать, показывать.



Например, одно из дошкольных учреждений Партизанского района города Минска разработало такие цикловые занятия с детьми о профессиях, которые можно получить и реализоваться в которых можно на предприятиях Партизанского района Минска. Далее школа – это работа по профориентации, открытие профильных классов, которые сегодня должны тоже этому способствовать. Почему сегодня это важно? Потому что дети, пользуясь моментом легкого поиска и добычи информации, используя гаджеты, видят, что у нас сегодня все вдруг стали психологами, тарологами, диетологами, блогерами, теми, кто вроде бы и профессии такой нет, и специальности нет, вот я щелкну пальцем, и все у меня получилось.

На самом деле любая профессия требует профессиональной компетенции, а государственная молодежная политика нацелена на то, чтобы сегодня мы с вами себе готовили достойную смену, чтобы сегодня токарь, станочник, шлифовщик или оператор станков с программным управлением научил молодого человека, пришедшего из колледжа или из университета, показал ему на деле, как это, а завтра он спокойно пойдет на заслуженный отдых, а другой молодой человек станет работать вместо него.