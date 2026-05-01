Это наш бренд! Лукашенко предупредил промышленников об ответственности за качество техники

Техника должна быть качественная. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня, 1 мая, во время рабочей поездки в Минский район. На полях агрокомбината «Дзержинский» тестируют самый мощный в СНГ 500-сильный BELARUS-5425. В деле его оценил и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот трактор на 80 % создан из отечественных комплектующих и может стать незаменимым помощником для аграриев в полях. Но глава государства сразу акцентирует внимание: далеко не во всех. Не каждое поле целесообразно обрабатывать с таким масштабом и размахом. Президент интересуется, сколько таких тракторов стране нужно. Люди ответственные говорят о трех сотнях. Их рассчитывают выпустить до 2030 года. Президент напоминает: какой бы прекрасной на старте и на бумаге ни была техника – она, прежде всего, должна быть качественной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предупреждаю категорически, вот публично тебя и министра по поводу качества. Упаси Господь, у вас будет некачественная техника. Да и вся техника, и там 150-я, и еще какие-то там трактора 90-е или 80-я. 82-я сейчас, да? Это уже отработанные должны быть, они должны работать 10 лет без обслуживания даже. Поэтому техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.

Тарас Мурог, генеральный директор Минского тракторного завода:

Это сейчас на первом месте, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:

Ну, это на словах. И потом, гарантийное обслуживание у вас какое?

Тарас Мурог:

На эту технику пятилетнее гарантийное обслуживание, совместно с райагросервисами.

Александр Лукашенко:

Ну, правильно, это минимум 5 лет. Будем считать, что вы произвели наконец-то космический корабль. Смотрите, мужики, не опозорьте с качеством. Мне хочется, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства там или Президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд.

Кроме самого трактора Президенту показали и навесное оборудование отечественного производства – плуги, сеялки. Обработка земли, а особенно, вспашка – это основа и себестоимость продукции. Глава государства и на этом акцентировал внимание, отметив не всегда качественный подход к этому процессу.