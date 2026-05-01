В чем разница между одаренностью, талантом и гениальностью – рассказала психолог

Счастливый билет, выданный при рождении или непосильное бремя. Талант – один из самых загадочных феноменов человеческой природы. Попробуйте кратко и четко сформулировать это явление. Будет непросто, тем более если приходится различать способности – одаренность, талант и гениальность. Это не синонимы, а разные понятия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Володько, психолог:

Талант или одаренность – это некая предрасположенность человека к одному виду деятельности либо нескольким видам деятельности. Здесь проявляется такая способность интенсивная к обучению у человека. Гений от одаренного отличается тем, что не просто выполняет хорошо и быстро задачу, справляется с какими-то заданиями. Например, талантливый человек может хорошо сыграть, допустим, музыкант, какую-то партию. Гениальный способен создавать что-то новое.