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Как точные науки связаны с танцами – объяснила художественный руководитель ансамбля «Чаборок»

01 мая 2026 15:59
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Талантливый человек талантлив, если не во всем, то во многом. Например те же танцы идут рука об руку с точными науками, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В чем разница между одаренностью, талантом и гениальностью – рассказала психолог.

Как точные науки связаны с танцами – объяснила художественный руководитель ансамбля «Чаборок»-2

Наталья Дягель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля народного танца «Чабарок»:
Танцами могут заниматься дети, которые хороши в математике. Потому что все время идет движение на счет. Фигуры меняются, счет меняется – все это надо в голове. Координация должна быть. Если он способный у нас в танце, один из первых, он и в математике на 10. Я провожу эти параллели. Всегда спрашиваю у детей, когда вижу что ребенок такой ленивый, не очень хочет. Я говорю: «Что у тебя по математике?» Сразу понятно.

Подробности в видео.

# Психология # Наталья Дягель # Танцы

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