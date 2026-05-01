Как точные науки связаны с танцами – объяснила художественный руководитель ансамбля «Чаборок»

Талантливый человек талантлив, если не во всем, то во многом. Например те же танцы идут рука об руку с точными науками, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Дягель, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля народного танца «Чабарок»:

Танцами могут заниматься дети, которые хороши в математике. Потому что все время идет движение на счет. Фигуры меняются, счет меняется – все это надо в голове. Координация должна быть. Если он способный у нас в танце, один из первых, он и в математике на 10. Я провожу эти параллели. Всегда спрашиваю у детей, когда вижу что ребенок такой ленивый, не очень хочет. Я говорю: «Что у тебя по математике?» Сразу понятно.