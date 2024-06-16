Самый масштабный и интернациональный. В параде ко Дню Независимости примут участие около 5 тыс. человек

На неделе начался второй этап ядерных учений Беларуси и России. Военные отработали совместную подготовку Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Пока по ту сторону западных границ с замиранием сердца наблюдают за ходом учений нестратегических ядерных сил России и Беларуси, их главные герои вот уже месяц готовятся к первому официальному выходу на улицы Минска.

Четыре «Искандера», которые предстанут на всеобщее обозрение 3 июля, лишь часть ракетных комплексов, закупленных у России еще два года назад и уже точно вписавшихся в систему обеспечения безопасности всего Союзного государства.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Мы уже как бы интегрируемся с помощью учений в структуру ядерной триады России и тоже участвуем в системе не только регионального, но и глобального сдерживания тех вопросов, которые угрожают нашей безопасности.

Парад этого года станет самым крупным за всю историю независимой Беларуси: в одном строю пройдут около 5 тысяч человек и порядка 250 единиц техники – немало и новинок белорусского военпрома. Тот же беспилотник «Хантер» и модернизированный танк Т-72.

Константин Герцев:

Парад в честь 80-летия освобождения Беларуси станет еще и самым интернациональным: в один такт с белорусскими военными пройдут их коллеги по постсоветскому пространству. Конечно, самая внушительная делегация – из России. Причем не только на земле, но и в небе.

Фигуры высшего пилотажа часть российских машин уже оттачивает – все в рамках тех же учений нестратегических ядерных сил. На неделе белорусские Су-25 со спецбоеприпасом на борту под прикрытием Су-30 СМ успешно отработали по целям условного противника.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси:

Ребята отработали хорошо, слаженно. Фактически, это профессиональные действия. Все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока. Выполнены четко, без суеты.