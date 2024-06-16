Самый масштабный и интернациональный. В параде ко Дню Независимости примут участие около 5 тыс. человек

На неделе начался второй этап ядерных учений Беларуси и России. Военные отработали совместную подготовку Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе начался второй этап ядерных учений Беларуси и России. Военные отработали совместную подготовку Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Пока по ту сторону западных границ с замиранием сердца наблюдают за ходом учений нестратегических ядерных сил России и Беларуси, их главные герои вот уже месяц готовятся к первому официальному выходу на улицы Минска.
Четыре «Искандера», которые предстанут на всеобщее обозрение 3 июля, лишь часть ракетных комплексов, закупленных у России еще два года назад и уже точно вписавшихся в систему обеспечения безопасности всего Союзного государства.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Мы уже как бы интегрируемся с помощью учений в структуру ядерной триады России и тоже участвуем в системе не только регионального, но и глобального сдерживания тех вопросов, которые угрожают нашей безопасности.
Парад этого года станет самым крупным за всю историю независимой Беларуси: в одном строю пройдут около 5 тысяч человек и порядка 250 единиц техники – немало и новинок белорусского военпрома. Тот же беспилотник «Хантер» и модернизированный танк Т-72.
Константин Герцев:
Парад в честь 80-летия освобождения Беларуси станет еще и самым интернациональным: в один такт с белорусскими военными пройдут их коллеги по постсоветскому пространству. Конечно, самая внушительная делегация – из России. Причем не только на земле, но и в небе.
Фигуры высшего пилотажа часть российских машин уже оттачивает – все в рамках тех же учений нестратегических ядерных сил. На неделе белорусские Су-25 со спецбоеприпасом на борту под прикрытием Су-30 СМ успешно отработали по целям условного противника.
Павел Муравейко, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Ребята отработали хорошо, слаженно. Фактически, это профессиональные действия. Все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока. Выполнены четко, без суеты.
В то время как Запад всячески коверкает свои планы по Украине, Беларуси и России скрывать особо нечего. И парад в честь Дня Независимости в Минске тому яркое подтверждение. Демонстрация – тот же удар на упреждение, но и это далеко не единственный смысл, зашитый его главным режиссером.
Механизированную часть парада откроют легендарные Т-34, зачисленные в состав Кантемировской дивизии – той самой, что в 1944-м освобождала Украину от коричневой чумы. Как символ Великой Победы и сигнал тем, кто хочет ее снова возродить.
Читайте также:
Передовые новинки белорусского военпрома показали на выставке «HeliRussia» в Москве
Хренин: нарастающая напряженность у границ Беларуси и России вынуждает нас действовать на упреждение
Хренин: сейчас как никогда ранее мы полны решимости к реагированию на любые угрозы