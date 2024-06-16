Семейный фестиваль «Город профессий Букидс» развернулся в Ботаническом саду

Гонщик, авиаинженер и налоговый инспектор. «Город профессий Букидс» развернулся в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти выходные ребята могут примерить на себя более сотни различных ролей.

Есть в их числе и довольно редкие. Например, детектив, семейный гид и диктор аудиокниг. Юным минчанам оформляют «трудовую книжку», а после обучения переводят их первую «зарплату» в валюту фестиваля. Ее можно потратить на развлечения, благотворительность и даже дополнительное «образование». В перерывах между изучением тонкостей профессий ребята сдают на права, посещают театры, кино и творческие мастерские.

– Очень хорошо!

– Круто.

– Парикмахерская некоторым нравится.

– Банк, там надо считать монеты.

Мы уже не первый год посещаем «Букидс». Нам очень нравится, приезжаем сюда всей семьей. У нас еще дочка тут участвует, девчачие профессии осваивает. Сын спортсмен, поэтому мы пошли в спортивную зону.

Татьяна Юзефович, организатор фестиваля:

На фестивале каждый год появляются новые площадки, новые активности и новые правила. В этом году мы ввели правила благодаря участникам Министерства по налогам и сборам – это налоговая Букидс. Дети не только зарабатывают букидсы, но и должны платить налоги, то есть познакомиться с финансовой грамотностью.