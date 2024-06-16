Семейный фестиваль «Город профессий Букидс» развернулся в Ботаническом саду

Гонщик, авиаинженер и налоговый инспектор. «Город профессий Букидс» развернулся в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти выходные ребята могут примерить на себя более сотни различных ролей.
Гонщик, авиаинженер и налоговый инспектор. «Город профессий Букидс» развернулся в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти выходные ребята могут примерить на себя более сотни различных ролей.
Есть в их числе и довольно редкие. Например, детектив, семейный гид и диктор аудиокниг. Юным минчанам оформляют «трудовую книжку», а после обучения переводят их первую «зарплату» в валюту фестиваля. Ее можно потратить на развлечения, благотворительность и даже дополнительное «образование». В перерывах между изучением тонкостей профессий ребята сдают на права, посещают театры, кино и творческие мастерские.
– Очень хорошо!
– Круто.
– Парикмахерская некоторым нравится.
– Банк, там надо считать монеты.
Мы уже не первый год посещаем «Букидс». Нам очень нравится, приезжаем сюда всей семьей. У нас еще дочка тут участвует, девчачие профессии осваивает. Сын спортсмен, поэтому мы пошли в спортивную зону.
Татьяна Юзефович, организатор фестиваля:
На фестивале каждый год появляются новые площадки, новые активности и новые правила. В этом году мы ввели правила благодаря участникам Министерства по налогам и сборам – это налоговая Букидс. Дети не только зарабатывают букидсы, но и должны платить налоги, то есть познакомиться с финансовой грамотностью.
В этом сезоне в программе появился целый ряд новых профессий. Свои площадки впервые представили МВД и ОСВОД. Год от года семейный фестиваль расширяется. В прошлом году «Букидс» посетили более 35 тысяч гостей.