То, к чему пришла Украина, в том числе результат коррумпированности власть имущих. Большую богатую страну распродали свои же. А уже потом начались военные действия, разруха, поставки оружия. К слову, война открыла новые возможности для обогащения тех, кто находится у власти в Украине. Западные транши, которые в Киев рекой текут, продолжают пилить. Даже в США это понимают. Недавно была новость, что Пентагон признал коррупцию в Украине одной из самых высоких в Европе. Ну и ладно, если бы деньги просто оседали в чьих-то карманах – да, обидно и неприятно, но последствия таких сделок намного опаснее.

Еще в 2023 году эксперты признали, что далеко не все поставляемое Западом оружие попадает в ВСУ. Оно оказывается в руках контрабандистов и террористов, а это уже порождает новые мировые угрозы.

Последствия украинского кризиса мы тоже ощущаем. Причем пошла настоящая цепная реакция, и сейчас мы наблюдаем напряжение по всему западному контуру. Какой ответ Минск и Москва готовы дать в случае военной агрессии?