Передовые новинки белорусского военпрома показали на выставке HeliRussia в Москве
То, к чему пришла Украина, в том числе результат коррумпированности власть имущих. Большую богатую страну распродали свои же. А уже потом начались военные действия, разруха, поставки оружия. К слову, война открыла новые возможности для обогащения тех, кто находится у власти в Украине. Западные транши, которые в Киев рекой текут, продолжают пилить. Даже в США это понимают. Недавно была новость, что Пентагон признал коррупцию в Украине одной из самых высоких в Европе. Ну и ладно, если бы деньги просто оседали в чьих-то карманах – да, обидно и неприятно, но последствия таких сделок намного опаснее.
Еще в 2023 году эксперты признали, что далеко не все поставляемое Западом оружие попадает в ВСУ. Оно оказывается в руках контрабандистов и террористов, а это уже порождает новые мировые угрозы.
Последствия украинского кризиса мы тоже ощущаем. Причем пошла настоящая цепная реакция, и сейчас мы наблюдаем напряжение по всему западному контуру. Какой ответ Минск и Москва готовы дать в случае военной агрессии?
Начался второй этап ядерных учений Беларуси и России. Военные отработали совместную подготовку Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Об этих маневрах и других военных аспектах, которые сегодня выходят на первый план, расскажет Константин Герцев.
Москва. XVII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. На своей заре задумывалась исключительно как подиум для люксовых бизнес-машин, но сегодня это история не из глянцевых страниц. Военные конфликты вокруг, да и в самой России, диктуют новую повестку – на радарах беспилотники. Впервые главной премьерой стали именно белорусы.
Олег Сторчевой, председатель Межгосударственного авиационного комитета России:
Представлен замечательный образец, экземпляр, тем более он уже действующий, летающий. Как говорится, не на бумаге, не макет. Беспилотные авиационные системы все больше и больше развиваются, входят в нашу жизнь, в разные отрасли.
Разведывательный ударный комплекс «Хантер» – настоящий убийца морских дронов. Для России это абсолютная премьера, в Беларуси его еще полтора года назад успел оценить Президент Лукашенко. На московской выставке презентовали вторую версию с новой механикой и электроникой, причем на постаменте не макет, а реальная боевая машина, аналогов которой в своем классе в мире единицы.
Владимир Чудаков, генеральный директор конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты»:
Мы за полтора года за собственные средства разработали полностью комплекс. В 2021 году мы подняли первую машину и через 15 дней выставились на выставке MILEX.
Внутри такой наземной станции сразу два экипажа. Каждый из них может работать как независимо, так и дополняя друг друга. Максимальная взлетная масса охотника – 750 килограммов, автономность – до 6 часов. На борту ракеты, авиабомбы и пулемет, способные поразить бронетехнику и живую силу противника. Но, пожалуй, главное лакомство – надводные дроны – для России угроза острая и имиджевая.
Владимир Чудаков:
Один вертолет находится на 3,5 тысячи – занимается разведкой и является ретранслятором для первого вертолета. Второй вертолет ходит на высоте 50 метров. Как только боекомплект заканчивается, они меняются.
Покупать военное оборудование сейчас принято только у проверенных союзников. А кто ближе к Москве, чем не Минск. Вот уже как месяц сводки западных информагентств сходят с ума от новостей с тегом «учения нестратегических ядерных сил», проходящих в том числе с участием белорусских военных.
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