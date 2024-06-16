Хренин: как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы

На неделе начался второй этап ядерных учений Беларуси и России. Военные отработали совместную подготовку Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот уже как месяц сводки западных информагентств сходят с ума от новостей с тегом «учения нестратегических ядерных сил», проходящих в том числе с участием белорусских военных.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня мы уже действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. Сейчас, как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашей страны, так и Союзного государства.

И если представить, что именно так выглядят красные линии Москвы и Минска в действии, то несложно догадаться, какие для наведения ракет были выбраны цели.