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Хренин: как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы

16 июня 2024 16:50
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На неделе начался второй этап ядерных учений Беларуси и России. Военные отработали совместную подготовку Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хренин: как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы-1

Вот уже как месяц сводки западных информагентств сходят с ума от новостей с тегом «учения нестратегических ядерных сил», проходящих в том числе с участием белорусских военных.

Хренин: как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня мы уже действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. Сейчас, как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы, которые создаются как для нашей страны, так и Союзного государства.

И если представить, что именно так выглядят красные линии Москвы и Минска в действии, то несложно догадаться, какие для наведения ракет были выбраны цели.

Хренин: как никогда ранее, мы полны решимости к реагированию на любые угрозы-7

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В нашем распоряжении только тактическое ядерное оружие. Сегодня мы рассматриваем его исключительно как средство сдерживания, как средство обеспечения собственной безопасности. Его применение как компонента возможно только в том случае, если на нашу землю будет осуществлена агрессия.

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# Военные учения # общество # Виктор Хренин # Николай Бузин # Константин Герцев

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