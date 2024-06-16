Абельская: мы живём в прекрасной стране, нам есть чем гордиться, есть для кого и чего работать

В гостях программы «Сенат» на СТВ заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская. Каких результатов достигла межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения?

Ирина Абельская, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

За вот эти полтора года мы продолжаем работать. Вот абсолютно недавно мы посещали медицинские учреждения Витебской области в рамках оценки подготовки к проведению Форума регионов, «Славянского базара». Мы продолжаем работать. И вы знаете, во-первых, это большой опыт и для нас, который мы передаем и делимся с нашими другими коллегами. Это большой опыт. Это понимание особенностей и проблем, которые имеют наши коллеги в регионах, в глубинках, в сельской местности, в небольших городах. И мы видим, что в каждом регионе, на каждом уровне оказания медицинской помощи надо видеть людей в первую очередь и принимать, как сейчас любят говорить, персонифицированные управленческие решения. Сегодня не могут быть и не могут работать нормативные документы 10-летней давности, даже 5-летней давности. Это очень такой гибкий, лабильный механизм, который должен быть адаптирован к каждому конкретному региону.

И на самом деле, это не контрольные функции. Это функции анализа и в первую очередь помощи. И я вам хочу сказать, что в начале нашей работы было очень много дефектов, притом таких системных дефектов, которые мы встречали в каждой области, на уровне оказания скорой неотложной помощи, комплектации машин или бригад скорой помощи, приемных отделений. И мы сегодня с радостью и с гордостью говорим о том, что сегодня мы не встречаем этих дефектов. Это огромная работа. Что уже сделано в системе здравоохранения для закрепления молодых специалистов?

Ирина Абельская:

Это архиважный вопрос. На мой взгляд, вопрос, который сегодня не смогла решить ни одна система здравоохранения по тем целям и задачам, которые она перед собой ставит. И мы тоже не исключение. Но мы движемся вперед очень серьезно и активно. Зачастую ожидания у молодых людей расходятся с реальностью. Реальность значительно лучше получается, чем ожидания, потому что многие живут знаниями или эмоциями 10-20-летней давности. А сегодня у нас очень приятно работать и на фельдшерско-акушерских пунктах, и во врачебных амбулаториях, и в районных больницах. Я допускаю, что некоторые, кто сейчас нас с вами смотрят, у них такая легкая улыбка появится. Не все однородно, конечно же, не все однородно, но многое зависит от тех людей, которые там работают. Сегодня государство сделало и делает максимально, чтобы условия работы были комфортные. Мы должны более активно вовлекать специалистов, работающих на уровне первичного звена здравоохранения, в активную научно-практическую деятельность нашей страны.

Они должны быть информированы о тех новеллах, которые есть, о тех перспективных методах диагностики и лечения, о возможности где-то частично применять эти методы на своем уровне. Мы должны приглашать этих специалистов в областные центры, в столицу, на семинары, на конференции, на конгрессы. Мы должны делать выездные мероприятия, чтобы территориально им было ближе присутствовать. Мы должны использовать все возможности телемедицины, цифровизации, а сейчас активно идет процесс цифровизации в системе здравоохранения, благодаря в том числе и указу Президента Республики Беларусь. И я думаю, когда мы решим вот эту проблему, наверное, скажем, что у нас высокая закрепляемость молодых специалистов и вообще специалистов на первичном уровне, потому что первичное звено решает все. Мы не можем строить дом с крыши, мы его должны строить с фундамента, а фундамент системы здравоохранения – это грамотное первичное звено здравоохранения. Только так мы сможем продвигаться дальше. На что нацелена работа секции здравоохранения на XI Форуме регионов Беларуси и России?