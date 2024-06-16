В Беларуси стартовал приём документов в учреждения профтехобразования

В Беларуси стартовал прием документов в профессионально-технические колледжи. В Минске ожидают свыше 4200 абитуриентов, которые намерены получить рабочие профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зависимости от спроса в столичных учреждениях открывают новые специальности. В этой вступительной кампании добавлен набор на флориста, садовода и буфетчика. Своих абитуриентов ожидает Минский государственный колледж кулинарии – около 380 человек. Увеличено количество мест для целевиков. Среди самых популярных специальностей – повар-кондитер.

Алексей Олещенко, абитуриент: Я в свободное время люблю готовить, это интересно, я считаю, что в этом колледже я могу многому научиться. Последнее, что готовил, – паста с фрикадельками. Мечтаю быть шеф-поваром, потому что к этому лежит душа, мечтаю открыть свой ресторан.

Наталья Самошина, ответственный секретарь приемной комиссии Минского государственного колледжа кулинарии:

Ребят ждут во всех объектах общественного питания: кафе, столовые, рестораны, детские сады и школы. Многие выпускники работают завпроизводством, шеф-поварами, су-шефами, такие как Артем Ракецкий, Антон Каленик, который ведет передачу.

Ежегодно из колледжа кулинарии выпускаются около 250 юношей и девушек. Престиж профессии растет, рабочие специальности востребованы на рынке труда.