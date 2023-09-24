Какая ситуация в лесном хозяйстве Беларуси? Пообщались с профильным министром

Новости Беларуси. В защите и наведении порядка нуждается и наш лес. Это настоящее природное богатство Беларуси. Более 40 % территории страны покрыто лесами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как найти баланс в экологии и экономике, куда идет белорусская древесина и сколько стоит деревянный дом построить? Об этом и не только Татьяна Сидоренко поговорила с министром лесного хозяйства нашей страны. «Объем превосходит досанкционный». Как обстоят дела с экспортом древесины?

Татьяна Сидоренко, корреспондент:

Как ведется вопрос по лесовосстановлению сегодня? Какими темпами идет этот процесс? Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

40 % нашей страны – это леса. И задача – рачительно использовать каждый клочок земли, каждый кубометр древесины. Это, конечно, наша профессиональная обязанность. Что касается лесовосстановления, то оно не просто регламентировано документами, но регламентировано нашей жизнью и ведением лесного хозяйства. То есть происходят вырубки спелого леса, оно так и должно быть. Созрел урожай – надо его убирать. И по почвенно-климатическим условиям, где надо проводить искусственное лесовосстановление, то есть посадка леса, посев леса, оно проводится в те сроки, которые должно быть в лесу. К сожалению, из-за этих климатических перепадов температур происходят буреломы, ураганы каждый год. Поэтому и площади лесовосстановления возрастают. В 2018-2019 году у нас было массовое усыхание вершин от короеда, тогда было, в 2019 году, наибольшая площадь лесовосстановления – порядка 40 тысяч гектаров. Последние годы где-то на уровне 35 тысяч гектаров объем лесовосстановления. И совершенствуются технологии.

Татьяна Сидоренко:

По поводу нашей продукции, как сегодня изменилось направление, где наш белорусский лес встречают, где покупают? Александр Кулик:

Страны Азии, Китай, то есть там тоже востребована продукция деревообработки. И мы буквально в течение месяца-двух после введения санкций восстановили те объемы, а в этом году мы превзошли их. Поэтому мы не стоим на месте. В страны дальней дуги рассматриваем. Объемы цилиндрованной древесины в Среднюю Азию, где климат позволяет из небольшого диаметра строить какие-то летние домики, строганные, различные погонажные изделия – вот этих видов продукции объем увеличился. К сожалению, то, что мы сегодня не можем заместить, это пеллетное производство. У нас работают на минимальной мощности. К сожалению, опять же, замерзают на Западе, но нашей продукции – экологически чистые пеллеты из древесины – по крайней мере прошлой сезон, ставили заслон. Посмотрим, как в этом, но мы тоже не сидим на месте. Во-первых, внутреннее потребление растет. Ищем дальше рынки сбыта на экспорт по пеллетам. А так вся продукция востребована, еще раз говорю: объем превосходит досанкционный. Когда появятся новые деревянные дома под ключ от Минлесхоза?

Татьяна Сидоренко:

Лес во все времена был лакомым кусочком. Скажите, пожалуйста, фиксируются ли такие случаи, может быть, нарушений? И если да, то как с этим сейчас идет борьба? Александр Кулик:

Как таковых практически уже нет самовольных рубок, чтобы, как мы понимаем, что человек зашел, взял бензопилу и срезал... При современных технических средствах, что у нас есть порядка полутора тысяч камер фотофиксации, которые ставятся таких местах, где может быть совершено правонарушение. Не только самовольная рубка, но и выброс мусора, самовольный забор ископаемых, около трех тысяч нарушителей по прошлому году привлечено к дисциплинарной ответственности. И пресекаем в том числе с проведением профилактической работы.

Татьяна Сидоренко:

У нас тоже не так давно появились так называемые домики под ключ. Расскажите, пожалуйста, что это за такая инициатива и что представляется, в общем-то, возможным, если человек захотел приобрести вот такой домик? Александр Кулик:

Неоднократно звучало и со стороны главы государства – леса много, а вот простой деревянный домик негде купить, и никто не может его сделать. Мы сейчас только вот уже полностью укомплектовали 20 лесхозов оборудованием, которые могут выпускать четыре вида домов. Многие приходят, говорят: 110 квадратов – большеватый. Вот такой домик, как садовый домик. Мы сделали два проекта по 60 квадратов. И вот сейчас их запускаем буквально к концу сентября уже в серийное производство, но, согласитесь, стоимость, порядка 20 тысяч белорусских рублей – это балки, стропила, стены, пол, потолок. Вот такое направление мы выбрали и будем продолжать его развивать. Как ведут лесное хозяйство на границе с Украиной? Татьяна Сидоренко:

Понятно, что сейчас достаточно сложная ситуация на границе с Украиной. Как эти обстоятельства, может быть, влияют на работу лесного хозяйства нашей страны?