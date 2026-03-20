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6 белорусов вышли в мужской финал Кубка Леднева

20 марта 2026 17:50
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В Москве продолжается третий этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью. 20 марта прошла квалификация у мужчин. В завтрашний финал вышли шесть наших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Марук в квалификационной группе А занял первое место. Лучший результат в группе Б показал наш Владислав Мелкозеров. Также в борьбу за медали наряду с россиянами вступят белорусы Назар Сивицкий, Иван Хамцов, Владислав Березовик и Даниил Белякович. В женский финал вышли семь отечественных пятиборок. Победители и призеры турнира станут известны в субботу, 21 марта.

# Спортивные соревнования

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