6 белорусов вышли в мужской финал Кубка Леднева

В Москве продолжается третий этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью. 20 марта прошла квалификация у мужчин. В завтрашний финал вышли шесть наших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Марук в квалификационной группе А занял первое место. Лучший результат в группе Б показал наш Владислав Мелкозеров. Также в борьбу за медали наряду с россиянами вступят белорусы Назар Сивицкий, Иван Хамцов, Владислав Березовик и Даниил Белякович. В женский финал вышли семь отечественных пятиборок. Победители и призеры турнира станут известны в субботу, 21 марта.