Латвия хочет запретить въезд для машин с белорусскими номерами. Авто могут даже конфисковать

На неделе Латвия объявила о закрытии погранперехода «Силене». Теперь на границе Беларуси и Евросоюза действуют всего семь пунктов пропуска, где ожидаемо образовались пробки. Всю неделю там было напряженно. Ситуация особенно обострилась в пятницу, когда буквально за сутки очередь из легковых авто выросла в три раза. Больше всего машин выстроилось на въезд в Польшу, но западные пограничники не спешили давать добро, пропуская по несколько машин в час. Повышенную нагрузку испытывал и погранпереход «Григоровщина». Сегодня это единственный работающий пункт пропуска на границе с Латвией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Поводом для введения очередных ограничений на границе стало увеличение числа нелегальных мигрантов. Так, по крайней мере, заявляла латвийская сторона. Но при этом соседи не предоставили ни одного факта, подтверждающего, что мигрантов на самом деле стало больше. В нашем Госпогранкомитете считают, что Рига придумывает причины для введения новых ограничений и не пытается разрешить ситуацию в дипломатической плоскости. А буквально вчера появилась еще и новость, что Латвия рассматривает введение нового барьера. Местный министр юстиции сообщила, что Рига хочет запретить нахождение на своей территории машин с белорусскими номерами. Авто могут даже конфисковать. Очевидно, что Латвия идет по пути своих соседей и Польши. Эти страны не впускают авто, зарегистрированные в России.

Но в эскалации привычно обвиняют Беларусь. Хотя мы как раз таки на страже европейской безопасности. В этом убедился и наш Константин Герцев, который отравился на границу с Европейским союзом, где с нашей стороны все спокойно. Мигранты, кстати, тоже были. Их вовремя задержали наши пограничники и, возможно, тем самым спасли этим людям жизнь.

Это могло быть началом извечного анекдота, где русский, казах и турок сообразили на троих, но, увы, смеяться здесь не с чего. Три недели ожидания, две из которых в очереди у пункта пропуска, и пять дней вынужденного простоя на опушке леса, где даже успели разбить импровизированный полевой лагерь. Но у его постояльцев, семерых водителей-дальнобойщиков, романтики днем с огнем не сыщешь: в баке – пустота, в кармане – ни копья, а по ту сторону проволоки – прицеп с грузом. Вечером среды латвийский пограничник показал на разворот. Установка из Риги следующая: «Закрыть проход, нельзя проехать».

Олег Нефедьев, водитель-дальнобойщик:

Это они боятся, а не мы, как говорится. Отсюда какие могут мигранты быть? Какие?

– Я-то ответ знаю, но думаю, что Ригу он не устроит.

– Потому что там над ними диктаторы сидят.

«Борьба с мигрантами» – так объяснило свое решение о закрытии пункта пропуска «Силене» новоиспеченное латвийское правительство. Не успели еще чиновники покинуть зал совещания, как погрузчики выдвинулись к линии разграничения. Правда, бетонные блоки там появились уже за неделю до. Видимо, нет в стране проблем острее. Такие маневры вызвали у белорусов, мягко сказать, изумление, а у самих прибалтов чувство паники.

Алла Алехно, продавец в местном магазине:

Я знаю, что у нас местные приезжали, в Даугавпилсе живут, они приехали спонтанно, им кто-то там что-то написал, и они тут же домой уехали. «В списке подписи руководства МИД». В Сеть попали данные о «левых» визах, которые Польша выдавала мигрантам. С чем в Латвии точно не спешили, так это с уведомлением белорусской стороны. Информация о закрытии поступила в сопредельный пункт пропуска «Урбаны» лишь за два часа до окончания пограничных суток, они, кстати, считаются с 20:00.

Константин Герцев, корреспондент:

Темпы латвийского приграничного строительства действительно поражают. Буквально три часа – и несколько рядов бетонных заграждений на месте. Теперь, чтобы наблюдать за коллегами по ту сторону границы, приходится либо вставать на цыпочки, либо поднимать телефон высоко над головой. И все это щедро увито спиралью Бруно – классическим противопехотным и противокавалерийским заграждением. При этом президент Латвии считает данные меры вполне гуманными.

Объезд в 120 километров – цена гуманности по-латвийски. Водитель этого большегруза сорвал джекпот, по-другому не скажешь. Он один из последних, кто успел пересечь «Силене-Урбаны», но уже следующий рейс пройдет через ближайший действующий пункт пропуска «Григоровщина», где пассажиропоток только за сутки увеличился минимум в 2,5 раза.

Рустам Турдымамедов, водитель-дальнобойщик:

Очень плохо, что такие моменты получаются, что страдает как перевозчик, так и потребитель, который будет получать этот груз. Очень долго и много времени простоя проходит, расходы большие. Сейчас нужно будет ехать на ту таможню, это расход по солярке, по времени, страховой полис нужно будет заново выписывать.