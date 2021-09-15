Некоторым нравится петь на английском. Зачем учат языки, рассказывает директор Института повышения квалификации МГЛУ

Лариса Тригубова, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ:

Замечательный вопрос. У нас в Институте повышения квалификации есть факультет иностранных языков, где обучаются взрослые. Каждый год приблизительно 1 500 взрослых людей – бизнесмены, предприниматели, государственные служащие, дипломаты – из самых разных сфер. И, конечно, нам интересно, почему. Очень разный возраст – от 25 до 70 лет. И я хочу сказать, что неуспешных нет. Есть очень высокомотивированные люди, которые пришли к нам сочетать основную работу с изучением иностранных языков. Наверное, потому что все предыдущие попытки были не очень успешными.

Почему люди приходят? Мы анализировали даже процентное соотношение этих мотивов. В первую очередь – в профессиональной деятельности, это процентов 90. Переговоры, деловые поездки, участие в конференциях, чтение специальной литературы. Приятно, что процентов 80 – для туристических поездок, для общения личного, с зарубежными партнерами. А некоторым, вы не поверите, просто нравится песни петь на английском или любом другом языке, смотреть фильмы, читать книги и пользоваться соцсетями на иностранных языках. Мы уважаем любой интерес и удовлетворяем любой спрос.