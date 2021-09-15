Есть семьи, где дети говорят на русском, китайском и английском. С какого возраста начинать учить языки?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С какого возраста нужно начинать осваивать иностранный язык? Правильно ли осваивать его с пеленок или стоит повременить с этим?

Зинаида Макусь, преподаватель английского языка:

У меня очень большой опыт преподавания – и с детьми, и со взрослыми. Я уже 4 года работаю со взрослыми, студентами. От 19 до 56 лет – у меня такая возрастная категория. Алеся Лакина:

Детей не берете? Зинаида Макусь:

Я работаю 3 года с детьми от 1,5 года до 6 лет. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Родной язык еще не так хорошо знают, а тут уже чужая грамматика. Зинаида Макусь:

Я могу провести параллель между детьми и взрослыми, почему нужно начинать так рано учить и какие преимущества это дает. Татьяна Савчик:

Ученые говорят о том, что оптимальный возраст для изучения – это с 3 до 5 лет. А что вы скажете?

Зинаида Макусь:

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, почему нужно учить. Детям проще произносить английские слова. У нас в садике дети от 1,5 лет, они еще на русском языке не говорят, но на английском они уже с легкостью произносят слова, потому что разная артикуляция в русском и английском языках, и деткам проще произнести слова на английском. Можно здесь учитывать следующий момент, что дети имитируют в таком возрасте, но в любом случае им это дает толчок в будущее. В следующем году они не только слово смогут повторить или сами сказать, но они смогут маленькое предложение или фразу построить. И с каждым годом они будут наращивать и наращивать. Татьяна Савчик:

То есть языковые структуры им проще. А что касается памяти? Мне кажется, детям и запоминать-то проще, чем взрослым. Зинаида Макусь:

Да. Здесь есть такой момент: в детском возрасте – от 0 до 4 лет – наш мозг производит, генерирует больше нейронных связей, и он готов впитывать любую информацию как губка. И у нас в русском языке такое есть понятие, как и в английском. Дети очень легко запоминают любую информацию. Возможно, первоначально они не понимают, что они делают, но когда они слышат постоянно иностранную речь, и неважно, кстати, это один язык или два языка.

Татьяна Савчик:

В семьях, где двуязычие, не происходит мешанины в голове? Зинаида Макусь:

Я думаю, что они первоначально не понимают. Если совсем-совсем маленьких мы берем детей, конечно, возможно, они не понимают, что это разные языки. Но в любом случае, если они видят яблоко например, они могут сказать: яблоко, apple и еще на других языках, то есть они могут воспроизвести несколько слов. Я вижу деток, которые к нам приходят в сад. Есть семьи из Китая – они говорят на русском, китайском и английском языках. И для них не составляет большой сложности воспроизводить это все. И грамматика, я могу сказать, у них не страдает от этого.