«Встала в 3 утра, чтобы поучиться». Студентка шанхайского университета из Беларуси рассказывает, почему решила изучать китайский

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Нина Романова – студентка престижного вуза в Шанхае. Она решила, что будет изучать китайский, еще будучи в школе. Решила она это в 5 классе, она уже учила английский, и вот возникло почему-то желание изучать китайский. Вы заменили английский на китайский или удается как-то совмещать?

Нина Романова, студентка Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае:

Я думаю, что удается совмещать, потому что я не вижу ничего сложного в том, чтобы учить два языка. На тот момент я уже учила английский язык. Я подумала, что я смогу учить его дополнительно, а китайский был для меня интересным. Алеся Лакина:

Почему китайский? Почему в 5 классе? Как в 5 классе у ребенка могло возникнуть такое желание – знать китайский? Нина Романова:

Я училась в 23-й гимназии, она белорусскоязычная. И когда я в нее перешла, мне предложили два языка обязательных – английский или китайский. Мне было интересно: китайский язык – это необычно, на тот момент набирал обороты. И я подумала – почему бы и нет? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В этом году вы поступили в университет Шанхая. Достаточно ли было ваших знаний базовой школьной программы? Или нужно прибегать к репетиторам?

Нина Романова:

Я думаю, что если вы намеренно хотите поступать, то нужны дополнительные занятия, то есть либо репетиторы, либо у нас распространены Институты Конфуция на базе университетов. Я туда ходила, я могу посоветовать Конфуция БГУ, потому что там действительно очень качественно обучают, хорошие преподаватели. Я также занималась с репетитором, я все это совмещала, и мне это помогло поступить, потому что школьной программы недостаточно, это очень-очень мало знаний. Алеся Лакина:

Вы остановитесь на китайском или будете изучать еще какие-то языки? Нина Романова:

Я хочу еще изучать языки. Я надеюсь, что на последующих курсах в университете нам разрешат выбирать языки, и у меня уже есть на примете пару языков. Алеся Лакина:

Вы хотите быть полиглотом? Нина Романова:

Да.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Может, вы нам подробно расскажете, как проходят занятия в университете? Нина Романова:

Да, конечно. На самом деле они сейчас проходят не очень интересно, потому что они онлайн, так как китайское посольство не может сейчас выдавать студенческие визы, мы не можем уехать. Но это временный вопрос. Единственный минус – это разница во времени. У нас по часовому поясу получается минус 5 часов, и это очень неудобно. Сегодня, например, я встала в 3 утра, чтобы поучиться.

Лариса Тригубова, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ:

Поверьте, Восточно-китайский университет, где юная коллега будет учиться, стоит того, чтобы встать пораньше. Нина Романова:

Я тоже так думаю, я с вами согласна. Татьяна Савчик:

Вы были в этом университете? Лариса Тригубова:

Да. Это вуз-партнер Минского государственного лингвистического университета, у нас тесные связи, и очень большое количество студентов 4 и 5 курсов проходят там стажировку. Сейчас пандемия, конечно, немного приостановила этот процесс, все переведено онлайн, но наши студенты там свои.