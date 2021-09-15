В Радошковичской библиотеке учат любить книгу и родной край. Жители рассказывают, почему так важно читать в эпоху гаджетов

Новости Беларуси. День библиотек Беларуси отметили в центральном регионе рядом интересных мероприятий. Прошли встречи, викторины, квесты. Читать жители области любят. Поэтому и в XXI веке библиотеки по-прежнему актуальны. Всего на Минщине их 30. А в некоторых районах работает даже библиотека на колесах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Материал Анастасии Кончиц.

В Радошковичской горпоселковой библиотеке для читателей каждый день словно праздник – ежеквартально запускают новые проекты. Например, традиционно здесь отмечают день детской книги, проводят встречи с писателями и организовывают краеведческие рейды. Постоянно пополняется и книжный фонд. Много экземпляров дарят читатели.

Татьяна Жавнерчик, заведующая Радошковичской горпоселковой библиотекой-филиалом № 8 Молодечненской центральной районной библиотеки имени М. Богдановича:

Разносторонние очень читатели у нас, но мы всегда уделим внимание каждому. Если ты уже знаешь, что человек увлекается историей, стараешься ему что-то историческое подготовить. Людмила Зеновьевна Борискевич – завсегдатай Радошковичской библиотеки. Ее читательская карточка хранится аж с 1977 года. Шелест книг любит с детства. В библиотеке всегда подберет для себя что-то интересное.

Людмила Борискевич:

Я люблю исторические, любовные. Молодежь теперь больше в интернете читает, электронные. Мне электронные неинтересно читать, мне страницы листать более интересно. В библиотеке два зала, хранилище и даже импровизированная галерея. В ней проводят выставки местных мастеров. Например, сейчас представлена вышивка Натальи Сай. Но самое интересное для посетителей, конечно, на полках.