Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах

Александр Осенко: Я всегда относился к тому, что проще взять молодых и слепить из них то, что нужно мне.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Если говорить о ЗАО «Столичное телевидение», мы ищем аудиторию в новых медиа. Очень активно ведется работа в привлечении молодых и талантливых специалистов в дирекцию интернет-вещания.

Татьяна Щербина, ведущая:

То есть проще обучить с нуля?

Александр Осенко:

Проще обучить с нуля. Конечно, топ-менеджеров такого ранга можно поискать, но они уже придут со своим багажом. Молодежь более подвижна, у них нет никакого бэкграунда, они просто творят. И это самолюбие, самореализация имеют очень большую подвижную силу, поэтому мы сейчас очень сильно развиваем интернет-дирекцию, чтобы искать зрителей именно в новых медиа.

Виктория Попова:

Молодежь сейчас какой первый вопрос задает? «А сколько я за это буду получать?» Нет, не так? Не сталкивались?

Александр Осенко:

Есть такое, конечно. Две составляющие – это самореализация и «скажите, пожалуйста, сколько будет стоить моя самореализация?»

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