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Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах

29 июня 2022 06:32
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Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».  

Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах -1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Если говорить о ЗАО «Столичное телевидение», мы ищем аудиторию в новых медиа. Очень активно ведется работа в привлечении молодых и талантливых специалистов в дирекцию интернет-вещания.  

Виктория Попова, ведущая:  
Хантите уже кого-то?  

Александр Осенко:  
Я всегда относился к тому, что проще взять молодых и слепить из них то, что нужно мне.  

Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах -4

Татьяна Щербина, ведущая:  
То есть проще обучить с нуля?  

Александр Осенко:  
Проще обучить с нуля. Конечно, топ-менеджеров такого ранга можно поискать, но они уже придут со своим багажом. Молодежь более подвижна, у них нет никакого бэкграунда, они просто творят. И это самолюбие, самореализация имеют очень большую подвижную силу, поэтому мы сейчас очень сильно развиваем интернет-дирекцию, чтобы искать зрителей именно в новых медиа.  

Виктория Попова:  
Молодежь сейчас какой первый вопрос задает? «А сколько я за это буду получать?» Нет, не так? Не сталкивались?  

Александр Осенко:  
Есть такое, конечно. Две составляющие – это самореализация и «скажите, пожалуйста, сколько будет стоить моя самореализация?»  

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Осенко # Виктория Попова # Татьяна Щербина # Фотофакт

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