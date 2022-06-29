Самореализация и финансовый вопрос. Александр Осенко рассказал, что ищут молодые специалисты на телеканалах

Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если говорить о ЗАО «Столичное телевидение», мы ищем аудиторию в новых медиа. Очень активно ведется работа в привлечении молодых и талантливых специалистов в дирекцию интернет-вещания.
Виктория Попова, ведущая:
Хантите уже кого-то?
Александр Осенко:
Я всегда относился к тому, что проще взять молодых и слепить из них то, что нужно мне.
Татьяна Щербина, ведущая:
То есть проще обучить с нуля?
Александр Осенко:
Проще обучить с нуля. Конечно, топ-менеджеров такого ранга можно поискать, но они уже придут со своим багажом. Молодежь более подвижна, у них нет никакого бэкграунда, они просто творят. И это самолюбие, самореализация имеют очень большую подвижную силу, поэтому мы сейчас очень сильно развиваем интернет-дирекцию, чтобы искать зрителей именно в новых медиа.
Виктория Попова:
Молодежь сейчас какой первый вопрос задает? «А сколько я за это буду получать?» Нет, не так? Не сталкивались?
Александр Осенко:
Есть такое, конечно. Две составляющие – это самореализация и «скажите, пожалуйста, сколько будет стоить моя самореализация?»
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