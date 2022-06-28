Два аистёнка погибли при обрушении старой липы в деревне Чики. Что будет с выжившими?

Новости Беларуси. Старая липа с аистиным гнездом рухнула в деревне Чики Дзержинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось рано утром 28 июня на улице Минской. Два птенца выжили, два погибли.

Около десяти лет назад в деревне проводили кронирование лип. Какие-то деревья после обрезки веток пошли в рост, но конкретно это не выжило. Вероятно, из-за продуктов жизнедеятельности аистов. Двух выживших аистенков передадут в центр экологического туризма «Станьково». Там их и будут выхаживать.