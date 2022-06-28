«Налаживание отношений реально». Александр Шатько о политике, беглых и о том, что сейчас думают простые граждане
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и общественный деятель Александр Шатько.
Юлия Бешанова, СТВ:
Усердствуют больше всего наши ближайшие соседи – страны Балтии, Польша особенно резвится. Не хотят вспоминать свою историю, но очень хорошо вспоминают и припоминают нашу историю. Как реагировать на это? Чем отбиваться от таких нападок?
Александр Шатько, общественный деятель:
Отбиваться не надо, надо наступать, потому что в последнее время мы то и делали, что отбивались.
Юлия Бешанова:
Вообще, реально потом с этими странами наладить какие-то нормальные человеческие отношения?
Это высокая политика. На самом деле люди думают совсем по-другому
Александр Шатько:
Конечно, реально. Ведь работают определенные конторы, работают политики. Работают конкретные, утрирую, институты. В основном, это из наших беглых товарищей, которые немножечко изнутри знают какие-то вещи, пользуются информационной поддержкой здесь, на месте, там им звонят, сливают, списываются и так далее. Они из этого пытаются сформировать, потому что они видят классификатора общественного мнения внутри. И это тоже есть проблема. Оплачиваются они хорошо, в них пока вкладывают деньги. Какая-то есть эффективность их работы, потому что мы молодые на поле информационном, я имею в виду и читатели, и писатели. Во многом набиваем шишки самостоятельно, где-то какими-то занимаемся поисками.
Но опять-таки вернусь к тому, что это высокая политика. На самом деле многие люди думают совсем по-другому. Какому-то количеству, я так думаю, что не меньше половины, а может быть и большинству, вообще глубоко безразлично все это. Они хотят жить нормально. Они хотят, чтобы сегодня у них была нормальная заработная плата.
Юлия Бешанова:
То есть люди устали от происходящего?
О личностных отношениях и информационной войне
Александр Шатько:
Покушать, купить что-то, куда-то съездить, пообщаться с друзьями. Ведь личностные отношения остаются. Мы тоже много переписываемся, за пределами республики у нас огромное количество знакомых. И личного плана, и просто общественников. Они весьма адекватно реагируют. Те, кто в этом поле занимаются, говорят: все равно когда-нибудь закончится, главное, давайте не будем выключать эфиры друг с другом, не будем выключать Zoom, не будем выключать общение. Потому что все равно к этому потом придется вернуться. Если человек был для меня близким достаточно товарищем, у нас было общее мнение, все равно, где он живет: в Италии, в Германии, в Польше, в Украине. Просто ему сейчас сложно об этом говорить громко с экрана, потому что его сразу же срубают, необходимо коротить речи, и просто быть не может.
«Хочется уже вернуться к нормальному общению, что мы вообще делим?»
Александр Шатько:
Люди побаиваются, тем не менее, когда ты залазишь в Zoom, грубо говоря, и садишься на какую-то экспертную площадку друг с другом, то ребята там чуть ли не со слезами на глазах говорят: Господи, да скорее бы это закончилось! Вот как достала эта небольшая группа людей, которая пытается всех зомбировать. Хочется уже вернуться к нормальному общению, что мы вообще делим? То есть налаживание отношений реально. Я думаю, что мы очень быстро их наладим. Мы очень добрые, отзывчивые.
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