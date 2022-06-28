«Налаживание отношений реально». Александр Шатько о политике, беглых и о том, что сейчас думают простые граждане

Юлия Бешанова, СТВ : Усердствуют больше всего наши ближайшие соседи – страны Балтии, Польша особенно резвится. Не хотят вспоминать свою историю, но очень хорошо вспоминают и припоминают нашу историю. Как реагировать на это? Чем отбиваться от таких нападок?

Александр Шатько, общественный деятель:

Отбиваться не надо, надо наступать, потому что в последнее время мы то и делали, что отбивались.

Юлия Бешанова:

Вообще, реально потом с этими странами наладить какие-то нормальные человеческие отношения?

Это высокая политика. На самом деле люди думают совсем по-другому

Александр Шатько:

Конечно, реально. Ведь работают определенные конторы, работают политики. Работают конкретные, утрирую, институты. В основном, это из наших беглых товарищей, которые немножечко изнутри знают какие-то вещи, пользуются информационной поддержкой здесь, на месте, там им звонят, сливают, списываются и так далее. Они из этого пытаются сформировать, потому что они видят классификатора общественного мнения внутри. И это тоже есть проблема. Оплачиваются они хорошо, в них пока вкладывают деньги. Какая-то есть эффективность их работы, потому что мы молодые на поле информационном, я имею в виду и читатели, и писатели. Во многом набиваем шишки самостоятельно, где-то какими-то занимаемся поисками.

Но опять-таки вернусь к тому, что это высокая политика. На самом деле многие люди думают совсем по-другому. Какому-то количеству, я так думаю, что не меньше половины, а может быть и большинству, вообще глубоко безразлично все это. Они хотят жить нормально. Они хотят, чтобы сегодня у них была нормальная заработная плата.

Юлия Бешанова:

То есть люди устали от происходящего?

О личностных отношениях и информационной войне