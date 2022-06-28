«Их всего лишь около 200 человек по всей республике». Красный Крест предложил улучшить работу волонтёров

Новости Беларуси. Беларусь сделала все необходимое и все возможное, чтобы помочь мигрантам с Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мир настолько наэлектризован, что ситуация может повториться в любой момент. Об этом 28 июня говорили за круглым столом представители Белорусского Красного Креста, Госпогранкомитета, МВД и других ведомств.

Напомним, осенью 2021 года более 3 500 беженцев с Ближнего Востока оказались перед забором польской границы в Беларуси. В эти непростые дни они получали помощь не только от Красного Креста, но и от неравнодушных белорусов, различных организаций и международных партнеров.

Алексей Бегун: вместо того, чтобы принимать туристов, мы получали мигрантов, стремившихся попасть в ЕС. Читать здесь.

Помощь была оказана всем нуждающимся, оказавшимся в холоде, голоде, без воды и средств к существованию.