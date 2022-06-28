«Их всего лишь около 200 человек по всей республике». Красный Крест предложил улучшить работу волонтёров
Новости Беларуси. Беларусь сделала все необходимое и все возможное, чтобы помочь мигрантам с Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мир настолько наэлектризован, что ситуация может повториться в любой момент. Об этом 28 июня говорили за круглым столом представители Белорусского Красного Креста, Госпогранкомитета, МВД и других ведомств.
Напомним, осенью 2021 года более 3 500 беженцев с Ближнего Востока оказались перед забором польской границы в Беларуси. В эти непростые дни они получали помощь не только от Красного Креста, но и от неравнодушных белорусов, различных организаций и международных партнеров.
Алексей Бегун: вместо того, чтобы принимать туристов, мы получали мигрантов, стремившихся попасть в ЕС. Читать здесь.
Помощь была оказана всем нуждающимся, оказавшимся в холоде, голоде, без воды и средств к существованию.
28 июня в ходе встречи в Минске обсудили уже наработанный опыт, а также озвучили конкретные предложения по улучшению работы на будущее.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
У нас есть предложение, которое, мы считаем, должно быть реализовано. Это привлечение наших обученных волонтеров, которые работают в командах реагирования на чрезвычайные ситуации. Отвлечение их на такие вещи с сохранением средней заработной платы по основному месту работы, потому что это влечет за собой ряд проблем, потому что людям надо отпрашиваться, писать за свой счет, уезжать, меняться сменами. Этих людей не такое большое количество – их всего лишь около 200 человек по всей республике.
К слову, ранее, по решению председателя Гомельского облисполкома, волонтеры, которые оказывали помощь украинским мигрантам, были освобождены от работы с сохранением зарплаты.