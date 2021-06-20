Самое время посадить цветы. Лунный календарь для огородников с 21 по 27 июня

Традиционно сверим работы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» .

Понедельник и вторник, 21 и 22 июня, – хорошие дни для посадки гороха, можно высаживать также растения в контейнере.

Среда, четверг и утро пятницы, 23 – 25 июня, идеально подходят для посева редиса и других корнеплодов. При необходимости можно сажать и пересаживать растения.