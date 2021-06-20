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Самое время посадить цветы. Лунный календарь для огородников с 21 по 27 июня

20 июня 2021 07:48
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Самое время посадить цветы. Лунный календарь для огородников с 21 по 27 июня-1

Понедельник и вторник, 21 и 22 июня, – хорошие дни для посадки гороха, можно высаживать также растения в контейнере. 

Среда, четверг и утро пятницы, 23 – 25 июня, идеально подходят для посева редиса и других корнеплодов. При необходимости можно сажать и пересаживать растения. 

Самое время посадить цветы. Лунный календарь для огородников с 21 по 27 июня-4

А грядущие выходные, 26 и 27 июня, – идеальное время дополнить сад новыми цветочными культурами, они будут хорошо приживаться. 

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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