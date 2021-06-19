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«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021

19 июня 2021 19:59
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Новости Беларуси. Хорошо отдохнуть можно не только на берегу моря, но и в лесу в палатке. В деревне Жорновка Березинского района стартовал областной фестиваль для молодых специалистов TourFest-2021, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-1

23 команды из всех уголков центрального региона сразятся в творческих и спортивных состязаниях, продемонстрируют технику пешего туризма и фигурное вождение велосипеда, сыграют в волейбол. 

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-4

Владимир Савостеенко, участник турслета:
Все нравится, сегодня атмосфера просто классная. На турслете не первый раз. Здесь первый, а до этого все турслеты посещались. Очень эмоционально все здесь, ребята из разных районов. Будет весело. Я считаю, что не зря проведем это время. 

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-7

Анита Храмцова, участница турслета:
Успели только поставить палатки, и вот сейчас собираемся, визитки будем рассказывать. Мы готовы, мы в себя верим. Очень интересно, жалею, что раньше не была на таких мероприятиях. Я буду участвовать в волейболе и перетягивании каната. 

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-10

Ребята из Слуцка приехали за победой. В оформлении лагеря им уж точно нет равных. А еще обещают блеснуть в приготовлении национального блюда и в конкурсе-представлении.

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-13

Секреты мы раскрывать не будем, это вы все сами увидите. Немного хотим шокировать публику. У нас спортсмены, акробаты присутствуют, мастера спорта в команде. 

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-16

Двухдневный молодежный турслет обещает стать одним из ярких и незабываемых событий лета. Подтверждение этому – насыщенная программа. Такой формат состязаний уж точно поднимет настроение и повысит командный дух. 

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-19

Виолетта Кравцова, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:
Молодежная государственная политика является приоритетным направлением в нашей стране, важным направлением работы с молодыми специалистами. Поэтому сегодня у нас представлены молодые специалисты из таких сфер, как агропромышленный комплекс, образование, медицина, спорт. Цель – сплотить нашу молодежь. Благодаря этим творческим конкурсам они могут раскрыть свой потенциал и показать, на что они способны.

«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021-22

В программе и песни у костра, и разговоры без галстуков. Кульминацией молодежного слета станет вечерний опен-эйр и выступление кавер-бэнда.

# Год народного единства # общество # Владимир Савостеенко # Анита Храмцова # Виолетта Кравцова # Фотофакт

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