«Немного хотим шокировать публику». В Березинском районе проходит молодёжный фестиваль TourFest-2021

Новости Беларуси. Хорошо отдохнуть можно не только на берегу моря, но и в лесу в палатке. В деревне Жорновка Березинского района стартовал областной фестиваль для молодых специалистов TourFest-2021, посвященный Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 команды из всех уголков центрального региона сразятся в творческих и спортивных состязаниях, продемонстрируют технику пешего туризма и фигурное вождение велосипеда, сыграют в волейбол.

Владимир Савостеенко, участник турслета:

Все нравится, сегодня атмосфера просто классная. На турслете не первый раз. Здесь первый, а до этого все турслеты посещались. Очень эмоционально все здесь, ребята из разных районов. Будет весело. Я считаю, что не зря проведем это время.

Анита Храмцова, участница турслета:

Успели только поставить палатки, и вот сейчас собираемся, визитки будем рассказывать. Мы готовы, мы в себя верим. Очень интересно, жалею, что раньше не была на таких мероприятиях. Я буду участвовать в волейболе и перетягивании каната.

Ребята из Слуцка приехали за победой. В оформлении лагеря им уж точно нет равных. А еще обещают блеснуть в приготовлении национального блюда и в конкурсе-представлении.

Секреты мы раскрывать не будем, это вы все сами увидите. Немного хотим шокировать публику. У нас спортсмены, акробаты присутствуют, мастера спорта в команде.

Двухдневный молодежный турслет обещает стать одним из ярких и незабываемых событий лета. Подтверждение этому – насыщенная программа. Такой формат состязаний уж точно поднимет настроение и повысит командный дух.

Виолетта Кравцова, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Молодежная государственная политика является приоритетным направлением в нашей стране, важным направлением работы с молодыми специалистами. Поэтому сегодня у нас представлены молодые специалисты из таких сфер, как агропромышленный комплекс, образование, медицина, спорт. Цель – сплотить нашу молодежь. Благодаря этим творческим конкурсам они могут раскрыть свой потенциал и показать, на что они способны.