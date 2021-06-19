Прямой эфир

Самое главное – достаточно поливать. Как ухаживать за растениями в саду в июне

19 июня 2021 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Июнь принес первый урожай ягод. Уже можно лакомиться жимолостью и клубникой. При этом не забываем, что растениям в период созревания плодов необходима влага, рассказали в программе «Плюс-минус».

Самое главное – достаточно поливать. Как ухаживать за растениями в саду в июне -1

Так что поливаем посадки. Полив в такую жаркую погоду необходимо обеспечить всем жителям сада. Следим также за вредителями, чтобы своевременно принять меры.

Самое главное – достаточно поливать. Как ухаживать за растениями в саду в июне -4

Не забываем прищипывать огурцы для более активного плодоношения и пасынковать томаты в открытом грунте. В теплицах проводим подкормки, особенно важны калийно-фосфорные удобрения для созревающих плодов.

Читайте также: 

Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чем важно помнить владельцам приусадебных участков?

Школьница, Космос и даже Константин Заслонов. А вы знали, какая коллекция сирени в ботаническом саду Минска?

«Болезни сразу пойдут». Рассказываем, чего нельзя делать при выращивании клубники

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы
19 июня 2021 19:46

О чём говорит гусиный клин в июне? Вспоминаем старые приметы

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня
19 июня 2021 19:39

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня

«Мы научились, мы всё освоили». Что рассказал врач второй детской больницы Минска Александру Лукашенко?
19 июня 2021 19:22

«Мы научились, мы всё освоили». Что рассказал врач второй детской больницы Минска Александру Лукашенко?