Самое главное – достаточно поливать. Как ухаживать за растениями в саду в июне

Июнь принес первый урожай ягод. Уже можно лакомиться жимолостью и клубникой. При этом не забываем, что растениям в период созревания плодов необходима влага, рассказали в программе «Плюс-минус».
Июнь принес первый урожай ягод. Уже можно лакомиться жимолостью и клубникой. При этом не забываем, что растениям в период созревания плодов необходима влага, рассказали в программе «Плюс-минус».
Так что поливаем посадки. Полив в такую жаркую погоду необходимо обеспечить всем жителям сада. Следим также за вредителями, чтобы своевременно принять меры.
Не забываем прищипывать огурцы для более активного плодоношения и пасынковать томаты в открытом грунте. В теплицах проводим подкормки, особенно важны калийно-фосфорные удобрения для созревающих плодов.
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