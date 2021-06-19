Самое главное – достаточно поливать. Как ухаживать за растениями в саду в июне

Июнь принес первый урожай ягод. Уже можно лакомиться жимолостью и клубникой. При этом не забываем, что растениям в период созревания плодов необходима влага, рассказали в программе «Плюс-минус».