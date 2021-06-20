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В Москве потеплеет до +29°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня

20 июня 2021 06:07
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В Париже синоптики обещают грозу. Столбик термометра покажет +21 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве потеплеет до +29°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня-1

В Вене, судя по прогнозу, тоже гроза, температура воздуха +28 °C. В Риме до 26 градусов тепла, без осадков. В Мадриде температура воздуха прогреется до +19 °C.

Настоящая жара. Синоптик рассказала о погоде в Беларуси в середине июня 

В Москве потеплеет до +29°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня-4

А в столице Болгарии до +26 °C. В Анкаре обещают дождь, возможно прогремят грозы, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, 25 градусов тепла. В Афинах обещают +29 °C.

В Москве потеплеет до +29°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня-7

Далее о погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют 29 градусов тепла, солнечно. Переменная облачность и без осадков в Вильнюсе, здесь столбик термометра поднимется до +29 °C, а в Варшаве обещают до +31 °C. В Киеве, по прогнозу, 29 градусов тепла. В Москве также ожидается до +29 °C, без осадков.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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