Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чём важно помнить владельцам приусадебных участков?

У владельцев приусадебных участков работы все прибавляется. Не забываем следить за состоянием сада – проверяем ловчие пояса, при необходимости проводим обработки от болезней и вредителей на растениях, рассказали в программе «Плюс-минус».
У владельцев приусадебных участков работы все прибавляется. Не забываем следить за состоянием сада – проверяем ловчие пояса, при необходимости проводим обработки от болезней и вредителей на растениях, рассказали в программе «Плюс-минус».
Важно также собирать и уничтожать опадающие завязи – чаще всего они поражены плодожоркой.
Не забываем про колорадского жука, который способен нанести вред многим растениям в огороде.
Следим также за подкормками растений в теплицах, своевременно проводим пасынкование томатов.
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