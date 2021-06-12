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Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чём важно помнить владельцам приусадебных участков?

12 июня 2021 17:38
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У владельцев приусадебных участков работы все прибавляется. Не забываем следить за состоянием сада – проверяем ловчие пояса, при необходимости проводим обработки от болезней и вредителей на растениях, рассказали в программе «Плюс-минус».

Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чём важно помнить владельцам приусадебных участков?-1

Важно также собирать и уничтожать опадающие завязи – чаще всего они поражены плодожоркой.

Не забываем про колорадского жука, который способен нанести вред многим растениям в огороде.

Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чём важно помнить владельцам приусадебных участков?-4

Следим также за подкормками растений в теплицах, своевременно проводим пасынкование томатов. 

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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