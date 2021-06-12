Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чём важно помнить владельцам приусадебных участков?

У владельцев приусадебных участков работы все прибавляется. Не забываем следить за состоянием сада – проверяем ловчие пояса, при необходимости проводим обработки от болезней и вредителей на растениях, рассказали в программе «Плюс-минус».