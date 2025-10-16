Председатель Миноблисполкома встретился с молодыми специалистами в Заславле

Жилищный вопрос, возможность карьерного роста, а также сохранение семейных ценностей. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко встретился с молодыми специалистами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открытый разговор прошел в Заславле. Здесь собрались более 200 молодых людей со всей Минской области. Это нынешнее пополнение в сферах АПК, медицины, образования, культуры. Общение длилось больше часа, получилось своего рода знакомство с Минской областью. А еще каждый из присутствующих смог задать вопросы. Такая обратная связь позволяет понять, что волнует молодых специалистов, с какими трудностями они сталкиваются и как можно их поддержать.

Тихон Хевук, младший научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: Данные встречи очень важны. На таком уровне особенно, с такими высокопоставленными людьми нашей страны. Это возможность высказать какие-то пожелания, замечания, возможно.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Важно понимать, как проходит процесс адаптации молодых специалистов, которые буквально несколько месяцев назад приступили к своим трудовым обязанностям. По сути, получился такой открытый разговор на различные актуальные для молодежи темы.

Самым популярным вопросом у молодежи оказался жилищный вопрос. Но он успешно решается, активно возводят арендное жилье. Всего в Минской области планируют построить более миллиона 300 квадратных метров, что почти в 2 раза больше, чем в других областях.