Игорь Брыло стал руководителем крупной птицефабрики в 35 лет. Как он справлялся с большим коллективом?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Сколько лет проработали в ветеринарии? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Почти десять лет. Даже, наверное, чуть больше. До 2006 года. Юлия Артюх:

А потом?

Игорь Брыло:

Потом ушел руководителем на тот момент одного из самых крупных предприятий в стране – это Смолевичская бройлерная птицефабрика. Было неполных 35 лет. Юлия Артюх:

В таком молодом возрасте. «Ты должен владеть информацией о стране». Насколько интересно быть министром? Спросили у Брыло – подробнее здесь.

Игорь Брыло:

Да. Было одно из самых крупных тогда еще птицефабрика «Дружба». Мы балансировали на определенном объеме. Это первые агрохолдинги так называемые создавались. Около 27 тысяч тонн мяса птицы производили. Тогда был бренд «Братья Грилль». В то время, когда я работал руководителем, мы как раз его создавали. Тогда у нас было порядка семи-восьми хозяйств в Смолевичском районе, два в Пуховичском районе. В Пуховичском районе было родительское стадо. Специфика структуры птицефабрики своеобразная. Нельзя на одной площадке все содержать, должны быть разрывы. Первый шаг такой руководящий был. 2 750 работающих, по-моему, было на тот момент. Это очень крупное предприятие, и молодому надо было оперативно во все вникать.

Юлия Артюх:

Вам кто-то помогал? Может быть, кто-то советовал что-то? Игорь Брыло:

Тогда у нас система птицепрома была в стране республиканского подчинения, которая входила в состав Министерства сельского хозяйства. Помогали топовые руководители, которые сегодня еще работают. Это и Василий Петрович Маркевич – заслуженный работник сельского хозяйства, Анна Васильевна Норкус и ряд других руководителей, с которыми приходилось сталкиваться и набираться опыта и жизненного, и технологического, потому что крупное предприятие на самом деле. Юлия Артюх:

В вашей биографии нашла такой момент, что вы не остановились на одном образовании и еще закончили Белорусский государственный экономический университет. Чем был обусловлен этот ваш шаг?