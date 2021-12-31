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«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов

31 декабря 2021 21:13
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Любовь к животным у фермера безгранична. Все начиналось с разведения шетлендских пони.

Юрий Карпилович, фермер:
Пришлось съездить в Голландию, привезти. Шетлендские пони выведены специально. У них до метра стандартный рост, до 50 килограммов они выдерживают верхом – детей можно катать. А тачанку могут и 300 килограммов тащить. Из шахты руду они вытаскивали.

С тех пор Юрий собрал впечатляющий зоосад. Альпаки, як, зубры, кабаны, говорящий ворон, фазаны, лебеди, енот, горный козел и даже леопард.

«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов-1

Яна Шипко, корреспондент:
Зачем куда-то ехать за экзотикой, если целый караван верблюдов прописался прямо под Минском. Кстати, это самое большое поголовье в Беларуси. Там – молодняк. А это Барон, он первым приехал в Подгай из Астрахани. Кстати, он очень воспитанный. Никаких намеков на плевки.

Юрий среди своих питомцев — настоящий царь зверей. Даже волки с ним ласковые, как щенята.

«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов-4

Иди сюда.

«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов-7

Гостям в домашнем зоопарке всегда рады. Но это больше для души. У Юрия большое фермерское хозяйство. Излишками зерна и овса обеспечивают даже Минский зоопарк. Продолжить семейное дело мечтает и сын Алексей.

«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов-10

Алексей Карпилович:
я помогаю папе, мы идем кормить животных. Мы с папой ездим на поля работать. Любимчики: ламы, зубр Василиса, тигрята. И волки – тоже мои любимчики.

«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов-13

Юрий мечтает обзавестись настоящим царем зверей. И не сомневается, что год Тигра принесет удачу.

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# Новый год # общество # Яна Шипко # Юрий Карпилович # Фотофакт

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