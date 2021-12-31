«Самое большое поголовье в Беларуси». Как под Минском прописался целый караван верблюдов

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Любовь к животным у фермера безгранична. Все начиналось с разведения шетлендских пони.

Юрий Карпилович, фермер:

Пришлось съездить в Голландию, привезти. Шетлендские пони выведены специально. У них до метра стандартный рост, до 50 килограммов они выдерживают верхом – детей можно катать. А тачанку могут и 300 килограммов тащить. Из шахты руду они вытаскивали.

С тех пор Юрий собрал впечатляющий зоосад. Альпаки, як, зубры, кабаны, говорящий ворон, фазаны, лебеди, енот, горный козел и даже леопард.