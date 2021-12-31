«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие подарки дарят белорусы на Новый год – читайте здесь.

Выбрать предстоит и наряд. Здесь придется постараться. Чтобы фортуна буквально приклеилась на весь 2022-й, стилисты и астрологи советуют встречать Новый год в бирюзовом, синем, серебристом, черном и золотом цвете.

У нас наступает год водяного Тигра. Если он водяной, то можно сине-голубую гамму использовать. Или мы используем не цвет, а именно фактуру воды в прозрачных украшениях.