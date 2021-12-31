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«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год

31 декабря 2021 19:43
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие подарки дарят белорусы на Новый год – читайте здесь.

«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год-1

Выбрать предстоит и наряд. Здесь придется постараться. Чтобы фортуна буквально приклеилась на весь 2022-й, стилисты и астрологи советуют встречать Новый год в бирюзовом, синем, серебристом, черном и золотом цвете.

«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год-4

У нас наступает год водяного Тигра. Если он водяной, то можно сине-голубую гамму использовать. Или мы используем не цвет, а именно фактуру воды в прозрачных украшениях.

«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год-7

Арина Верховская, корреспондент:
Встречая Новый год в таком образе, по мнению стилистов и астрологов, в эту новогоднюю ночь фортуна ко мне точно прилипнет. А вот моя коллега Яна Шипко уверена: все дело в символе 2022 года, и отправилась на встречу к тигру.

# Новый год # общество # Арина Верховская # Яна Шипко # Фотофакт

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