«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год
Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Выбрать предстоит и наряд. Здесь придется постараться. Чтобы фортуна буквально приклеилась на весь 2022-й, стилисты и астрологи советуют встречать Новый год в бирюзовом, синем, серебристом, черном и золотом цвете.
У нас наступает год водяного Тигра. Если он водяной, то можно сине-голубую гамму использовать. Или мы используем не цвет, а именно фактуру воды в прозрачных украшениях.
Арина Верховская, корреспондент:
Встречая Новый год в таком образе, по мнению стилистов и астрологов, в эту новогоднюю ночь фортуна ко мне точно прилипнет. А вот моя коллега Яна Шипко уверена: все дело в символе 2022 года, и отправилась на встречу к тигру.