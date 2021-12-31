«Хочется максимально клиентов, старт и только вперёд!» Посмотрите, какую автозаправку открыли в Минске перед Новым годом
Новости Беларуси. В минской Чижовке 31 декабря открылась новая автозаправка – юбилейная 65-я. Такой подарок к Новому году преподнесли от сети «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место для АЗС удобное – район промышленный, да и рядом жилой квартал со стоянками.
Заправку сегодня торжественно открыли на улице Уборевича. Ее построили всего за четыре месяца. Первые клиенты АЗС уже оценили мультимедийные топливо-раздаточные колонки и возможность подзаряжать здесь электромобили, а также новый арт-объект. Кроме того, на новенькой АЗС есть гостевая парковка на семь легковых автомобилей.
Предусмотрели здесь и место для лиц с ограниченными возможностями. За обслуживанием, а также чистотой и порядком следят 14 человек. Это новые рабочие места, которые также подарили людям к Новому году. В заправочном комплексе работает кафетерий, где можно подкрепиться перед дорогой или согреться в холодную пору горячим чаем и вкусным кофе.
Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Это совершенно новый объект. Он построен в новом фирменном стиле промышленного каталога производственного объединения «Белоруснефть». Проектная мощность объекта – 250 заправок в сутки. На нем имеется зарядная станция на 50 киловатт, пост подкачки шин, пылесос, совмещенный торговый зал с кафетерием на 113 квадратных метров на 16 посадочных мест с широким спектром сопутствующих товаров общественного питания и товаров в дорогу. Также, в принципе, на этом объекте клиенты могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Евгений Мишур, мастер АЗС РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Объект расположен грамотно, относительно рядом спальный район, то есть на него будет спрос у данного населения. Плюс рядом кольцевая дорога, гостей, проезжающих мимо, тоже будем рады встречать.
В 2021 году «Белоруснефть-Минскавтозаправка» реконструировала две АЗС, одна из них – в Национальном аэропорту Минск, модернизировали еще 6 совмещенных торговых залов. В 2022-м году планируют построить как минимум две новые автозаправки.
*На правах рекламы.