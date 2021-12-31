«Хочется максимально клиентов, старт и только вперёд!» Посмотрите, какую автозаправку открыли в Минске перед Новым годом

Новости Беларуси. В минской Чижовке 31 декабря открылась новая автозаправка – юбилейная 65-я. Такой подарок к Новому году преподнесли от сети «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место для АЗС удобное – район промышленный, да и рядом жилой квартал со стоянками.

Заправку сегодня торжественно открыли на улице Уборевича. Ее построили всего за четыре месяца. Первые клиенты АЗС уже оценили мультимедийные топливо-раздаточные колонки и возможность подзаряжать здесь электромобили, а также новый арт-объект. Кроме того, на новенькой АЗС есть гостевая парковка на семь легковых автомобилей.

Предусмотрели здесь и место для лиц с ограниченными возможностями. За обслуживанием, а также чистотой и порядком следят 14 человек. Это новые рабочие места, которые также подарили людям к Новому году. В заправочном комплексе работает кафетерий, где можно подкрепиться перед дорогой или согреться в холодную пору горячим чаем и вкусным кофе.

Александр Драгун, директор РУП «‎Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Это совершенно новый объект. Он построен в новом фирменном стиле промышленного каталога производственного объединения «Белоруснефть». Проектная мощность объекта – 250 заправок в сутки. На нем имеется зарядная станция на 50 киловатт, пост подкачки шин, пылесос, совмещенный торговый зал с кафетерием на 113 квадратных метров на 16 посадочных мест с широким спектром сопутствующих товаров общественного питания и товаров в дорогу. Также, в принципе, на этом объекте клиенты могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Евгений Мишур, мастер АЗС РУП «‎Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Объект расположен грамотно, относительно рядом спальный район, то есть на него будет спрос у данного населения. Плюс рядом кольцевая дорога, гостей, проезжающих мимо, тоже будем рады встречать.