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«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра

31 декабря 2021 20:40
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра-1

Яна Шипко, корреспондент:
В гости к символу этого года мы отправились практически буквально. Ради красивого кадра нам даже приоткрыли двери вольера. Повторять такой смертельный номер категорически не рекомендуется. Но все под контролем. Да и чего не сделаешь, чтобы показать вам этих величественных хищников во всей красе.

«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра-4

Застали мы тигров в момент послеобеденной сиесты. Потому полосатые наблюдали за нами с ленивым прищуром. Амурка и Тимур – брат и сестра родом из Сибири. Приехали в Беларусь в 2021 году. Юрий всю жизнь мечтал о дикой кошке. Тем более сам родился под знаком Тигра.

«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра-7

Юрий Карпилович, фермер:
Амурка – более коварная такая. Иди сюда, Амурка. Тимур более покладистый. Я пытался заходить: как только боком повернешься – она идет в атаку. Инстинкт хищника остается.

«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра-10

Амурские тигры – самые крупные кошки на земле. Пока им всего год и шесть. К четырехлетнему возрасту самец будет весить больше 300 килограммов.

Эти обитатели тайги холодов не боятся, летом плещутся в бассейне, а зимой им снежное раздолье в радость. В рационе свежее мясо, козье молоко. А любимое лакомство – рыба. На новогодний ужин талисманов наступающего побалуют форелью.

«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра-13

Юрий Карпилович:
Для нас, для тигров, это будет удачный год. Даже все гороскопы об этом говорят. Тигр смелый, крепкий, поэтому победа за нами, за тигрятами.

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# Новый год # общество # Яна Шипко # Юрий Карпилович # Фотофакт

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