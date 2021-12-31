«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
В гости к символу этого года мы отправились практически буквально. Ради красивого кадра нам даже приоткрыли двери вольера. Повторять такой смертельный номер категорически не рекомендуется. Но все под контролем. Да и чего не сделаешь, чтобы показать вам этих величественных хищников во всей красе.
Застали мы тигров в момент послеобеденной сиесты. Потому полосатые наблюдали за нами с ленивым прищуром. Амурка и Тимур – брат и сестра родом из Сибири. Приехали в Беларусь в 2021 году. Юрий всю жизнь мечтал о дикой кошке. Тем более сам родился под знаком Тигра.
Юрий Карпилович, фермер:
Амурка – более коварная такая. Иди сюда, Амурка. Тимур более покладистый. Я пытался заходить: как только боком повернешься – она идет в атаку. Инстинкт хищника остается.
Амурские тигры – самые крупные кошки на земле. Пока им всего год и шесть. К четырехлетнему возрасту самец будет весить больше 300 килограммов.
Эти обитатели тайги холодов не боятся, летом плещутся в бассейне, а зимой им снежное раздолье в радость. В рационе свежее мясо, козье молоко. А любимое лакомство – рыба. На новогодний ужин талисманов наступающего побалуют форелью.
Юрий Карпилович:
Для нас, для тигров, это будет удачный год. Даже все гороскопы об этом говорят. Тигр смелый, крепкий, поэтому победа за нами, за тигрятами.
Читайте также:
Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?
«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?
«Можно сине-голубую гамму использовать». В чём стилисты советуют встречать Новый год