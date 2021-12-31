«Как только боком повернёшься, она идёт в атаку». Яна Шипко побывала в гостях у Амурского тигра

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

В гости к символу этого года мы отправились практически буквально. Ради красивого кадра нам даже приоткрыли двери вольера. Повторять такой смертельный номер категорически не рекомендуется. Но все под контролем. Да и чего не сделаешь, чтобы показать вам этих величественных хищников во всей красе.

Застали мы тигров в момент послеобеденной сиесты. Потому полосатые наблюдали за нами с ленивым прищуром. Амурка и Тимур – брат и сестра родом из Сибири. Приехали в Беларусь в 2021 году. Юрий всю жизнь мечтал о дикой кошке. Тем более сам родился под знаком Тигра.

Юрий Карпилович, фермер:

Амурка – более коварная такая. Иди сюда, Амурка. Тимур более покладистый. Я пытался заходить: как только боком повернешься – она идет в атаку. Инстинкт хищника остается.