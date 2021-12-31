«Каждый год мы становимся сильнее». Сенаторы рассмотрели вопросы развития Беларуси в 2022 году

Новости Беларуси. Финансового краха не будет, несмотря на санкционное давление. В этом уверена бывший глава Нацбанка Беларуси. Свое мнение Надежда Ермакова озвучила на заседании совета старейшин в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь обсуждали вопросы развития нашей страны в 2022 году. Отмечено: сделано многое, но стоят серьезные задачи. Встречи бывших и нынешних сенаторов – традиционные. Именно благодаря им при Совете Республики был создан экспертный совет, который рассмотрел уже восемьдесят документов. Из них одобрение сразу получили только 15 документов, направленных на созидание и экономический рост страны.

Надежда Ермакова, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси: Я думаю, что будет хорошо и не только в новом году. Будет хорошо и в дальнейшем. Мы идем, Беларусь наша, наше государство по правильному пути, несмотря ни на что, ни на какие преграды, ни на какие санкции, ни на какие запугивания. Мы идем правильным путем, поэтому все у нас будет нормально и в финансовом плане. А он зависит от развития экономики. Она движется вперед, и финансовая система будет стабильная.

Борис Батура, председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Каждый год мы становимся сильнее, как бы этого кто ни не хотел. Но тем не менее я должен сказать, что этот год, может быть, даже не самый лучший был, но позитивное продвижение страны вперед налицо. И мне кажется, что в новом году, когда мы еще и политически утрясем наше устройство, то, я думаю, остановить уже нас будет некому.

На нынешней встрече обсудили борьбу с коронавирусом, проект обновленной Конституции и экономическое развитие Беларуси в следующем году.