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Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?

31 декабря 2021 18:50
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?-1

Покупатели штурмуют прилавки в поисках подарков и ингредиентов для традиционного "Оливье". Еще один немаловажный вопрос – в чем встречать наступающий год Тигра.

Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?-4

До финального боя курантов совсем немного. Но есть еще время, чтобы совершить праздничные закупки. В торговых точках – покупательский коллапс. Чтобы купить традиционные вареную колбасу, придется постоять в очереди. И главное, в праздничном переполохе не забыть купить тот самый горошек. Кто-то приходит с заготовленным списком ингредиентов, сложнее, когда на столе запланирован микс традиционных кухонь.

Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?-7

Сегодня я лаваш армянский купил. Я люблю. На Новый год обязательно должны у меня быть армянские продукты. Я сам армянин.

Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?-10

Мы из Петербурга. Только приехали. Новогодний стол, я надеюсь, для нас приготовят, но мы обязательно с собой возьмем ваши замечательные продукты.

# Новый год # общество # Фотофакт

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