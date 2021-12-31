Покупательский коллапс. За какими продуктами перед Новым годом белорусам придётся постоять в очереди?

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели штурмуют прилавки в поисках подарков и ингредиентов для традиционного "Оливье". Еще один немаловажный вопрос – в чем встречать наступающий год Тигра.

До финального боя курантов совсем немного. Но есть еще время, чтобы совершить праздничные закупки. В торговых точках – покупательский коллапс. Чтобы купить традиционные вареную колбасу, придется постоять в очереди. И главное, в праздничном переполохе не забыть купить тот самый горошек. Кто-то приходит с заготовленным списком ингредиентов, сложнее, когда на столе запланирован микс традиционных кухонь.

Сегодня я лаваш армянский купил. Я люблю. На Новый год обязательно должны у меня быть армянские продукты. Я сам армянин.