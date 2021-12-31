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«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?

31 декабря 2021 19:24
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний шопинг Анна решила начать с выбора главного атрибута праздника. Не успела купить ранее – теперь программа максимум.

«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?-1

У меня сегодня сокращенный день, поэтому подготовка к Новому году будет буквально в последние часы. Но новогоднее настроение хочется сохранить, поэтому елка именно сегодня.

За какими продуктами перед Новым годом белорусам придется постоять в очереди – читайте здесь.

Впереди выбор подарков для родных близких. В топе новогодних презентов посуда, часы, ювелирные изделия.

«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?-4

Всегда выбираю какие-нибудь красивые настольные часы.

«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?-7

Ищу косметику, посуду красивую.

«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?-10

Я беру подарок сестре. Тарелочку большую на акции, очень замечательные скидки – 45 %. Я думаю, ей к гарнитуру кухонному очень понравится.

# Новый год # общество # Фотофакт

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