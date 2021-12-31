«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?

Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний шопинг Анна решила начать с выбора главного атрибута праздника. Не успела купить ранее – теперь программа максимум.