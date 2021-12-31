«Ищу косметику, посуду». Какие подарки дарят белорусы на Новый год?
Новости Беларуси. Белорусы готовятся встречать самый любимый и долгожданный праздник. Традиционно даже в последние часы перед наступлением Нового года в супермаркетах и на рынках суета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогодний шопинг Анна решила начать с выбора главного атрибута праздника. Не успела купить ранее – теперь программа максимум.
У меня сегодня сокращенный день, поэтому подготовка к Новому году будет буквально в последние часы. Но новогоднее настроение хочется сохранить, поэтому елка именно сегодня.
За какими продуктами перед Новым годом белорусам придется постоять в очереди – читайте здесь.
Впереди выбор подарков для родных близких. В топе новогодних презентов посуда, часы, ювелирные изделия.
Всегда выбираю какие-нибудь красивые настольные часы.
Ищу косметику, посуду красивую.
Я беру подарок сестре. Тарелочку большую на акции, очень замечательные скидки – 45 %. Я думаю, ей к гарнитуру кухонному очень понравится.