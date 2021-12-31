«Ещё больше ярких побед». Чего желают белорусы друг другу в новом году?

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

В 2021 году я провел на орбите практически полгода, когда смотришь на родину из иллюминатора, безумно скучаешь. Я от всей души желаю вам помнить свои корни, любить родную землю и быть настоящим патриотом своей страны. С наступающим Новым годом.

Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК «Колхоз «Родина», делегат ВНС:

На Всебелорусском народном собрании мы определяем ориентиры развития нашего государства, но какой будет Беларусь, зависит от всех нас. Желаю, чтобы белорусы дорожили своей страной, каждый день стремились сделать ее лучше.

Алексей Жидок, инженер отдела филиала МСУ №7, ОАО «Мостстрой»:

В этом году было немало новых открытий для жизни всех белорусов, Восточный мост – одно из них. Желаю, чтобы в 2022 году на вашей дороге не было никаких препятствий.

Анатолий Кулик, главврач Могилевской областной больницы:

Мы в этом году впервые в нашей Могилевской областной клинической больнице выполнили операцию по пересадке сердца. Мы этим очень гордимся, ведь высококлассная высокотехнологическая медицина приходит в регионы. И хочется поздравить всех с наступающим праздником и пожелать всем огромного здоровья.

Герман Щербинин, машинист рудника Петриковского рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Для страны комбинат в Петрикове – это еще одно подтверждение статуса международного лидера среди производителей калийных удобрений. Для нас это рабочие места, развитие района. Хотелось бы пожелать, чтобы в новом году белорусский народ мирно трудился и строил планы на светлое будущее, а наши предприятия ни в коем случае не становились мишенью мировой политики.

Павел Верниковский, военнослужащий погранзаставы «Польные богатыри»:

Мы охраняем белорусскую землю с самого первого метра, и любимую мы не отдадим. Мира вам в наступающем году.

Анастасия Воронкова, актриса Национального академического театра им. Я. Купалы:

У 2021 годзе мы адрадзілі сімвал культурнай Беларусі – спектакль «Паўлінка». I гэта наша перамога. У наступным годзе жадаю вам добрага настрою i цеплых эмоцый.