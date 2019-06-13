«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времён ВОВ

Новости Беларуси. В болотистых лесах Кличевского района Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найденный серийный номер одного из двигателей Ил-4 поможет установить состав экипажа и выяснить, какое боевое задание выполняли советские летчики в октябре 1943 года. О месте падения бомбардировщика могилевские поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Сегодня в этих лесах работает техника.

Александр Авчиник, егерь Гончанского лесничества:

Мне интересно, что найдут, как найдут. Найдут ли останки – родственники может быть живы еще, помнят этих людей. Я думаю, если у человека есть душа, то он откликнется на это все.

Сергей Лободюк, житель поселка Гончанский:

Правильно, мы будем знать, кто здесь погиб. Отдать честь ему при захоронении. Они же нас защищали. Не было бы их – не было бы нас. Большое им спасибо.